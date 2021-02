A l'improviste en compagnie de Didier Petit, Carmen Lefrançois et Nicolas Nageotte

Deux moments musicaux ce soir : un aperçu des Mondes d’ici, rencontre musicale imaginée par le violoncelliste Didier Petit et accueillie par les Festival Sons d’Hiver le 28 janvier, puis le duo de soufflants de Carmen Lefrançois et Nicolas Nageotte, invité au Carreau du Temple en décembre dernier.

Première partie : "Les Mondes d'ici" de Didier Petit

A l’Improviste se fait d’abord l’écho du festival Sons d’Hiver, qui devait proposer sa trentième édition cet hiver et qui a dû totalement repenser sa programmation. Les Mondes d’Ici de Didier Petit sont l’un des rares concerts que le festival a pu maintenir, sans public néanmoins, mais devant quelques professionnels et amis.

Didier Petit est notre invité. Il évoque pour nous l’esprit de cette rencontre entre 10 musiciens de cultures différentes, actifs en France.

La musique des Mondes d’Ici est improvisée du début jusqu’à la fin, mais elle s’inscrit dans un déroulement temporel choisi par le violoncelliste. Lors de la mini résidence de cet orchestre à l’instrumentation originale, Didier Petit a laissé les musiciens et musiciennes entièrement libres de jouer la musique qu’ils avaient envie de jouer. L’important était de faire connaissance en musique, via l’improvisation.

Didier Petit est un musicien voyageur qui a soif d’horizons nouveaux : il a collaboré avec des chercheurs du CNES, avec des apiculteurs, et a réalisé de nombreux séjours en Chine.

L’Asie est bien représentée dans ce projet avec trois musiciennes : la joueuse de yanggin, la Taïwanaise Yaping Wang, la chanteuse vietnamienne Hu’o’ng Thanh (qui joue aussi ici du monocorde, le dan-bau, et la flûtiste coréenne joueuse de daegum Jiyun Song…

Au cours de ce concert quasi initiatique au théâtre Antoine Vitez à Ivry les musiciens et musiciennes ont formé des duos, des trios, des tutti. Ils se déplaçaient l’un vers l’autre, se dévoilaient. Le concert s’est refermé sur le rituel du miel, partagé par tous. La symbolique de la pollinisation est très important pour Didier Petit, au même titre que la diversité culturelle de notre pays !

Prise de son : Christophe Michou, Tanguy Lecorno

Réalisation : Olivier Guérin

Sons d’Hiver a reformulé sa 30ème édition et propose des réalisations originales sur sa Plateforme web !

Les Mondes d'Ici, avec Olivier Darné apiculteur des villes

Didier Petit violoncelle, conception & réalisation

Adel Shams percussions (el din, riqq )

Dramane Dembélé flûte peul, Kora

Hu’o’ng Thanh voix & dan-bau

Pablo Nemirovsky bandoneón

Jiyun Song dae-geum

Yaping Wang yangqin

Ramón López batterie, tablas

Mike Ladd voix et électronique

Alexeï Aïgie violon

Lucie Taffin accordéon

Deuxième partie : Carmen Lefrançois et Nicolas Nageotte

Sur la scène du Carreau du Temple à Paris le 14 décembre, deux musiciens aux parcours éclatés, à leur aise tant dans le répertoire contemporain et classique (solide bagage instrumental) dans l’improvisation et les musiques de tradition orale : la saxophoniste Carmen Lefrançois et le clarinettiste Nicolas Nageotte, actifs tous les deux en Bourgogne.

A l’Improviste a suivi leur parcours au sein de plusieurs formations : l’ONCEIM, Warning, Système Friche… Nicolas Nageotte a joué aussi dans le passé au sein du trio Brahma. L’idée de former un duo leur est venue naturellement de l’envie de revenir à l’essentiel, à une formule fondamentale : la trace, le vécu…

Ils nous proposent un voyage dans le son en 4 moments, 4 miniatures improvisées mais qui se coulent dans un moule quasi composé, mûrement réfléchi : c’est presque de la composition en temps réel !

Prise de son : Pierric Charles avec Tahar Bouklifa, Guillaume Leplege, Antoine Hespel, Olivier Guérin, Maud Noury

Vidéo : Jean Michel Desprès