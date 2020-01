A l'improviste au Festival Paysages d’Ecoute - Le Mans (2/2)

Partie I : Un concert

Cap sur le Mans et la deuxième édition de Paysages d’Ecoute dédié aux musiques improvisées et imaginé par deux musiciens improvisateurs, Isabelle Duthoit et Franz Hautzinger. Paysages d’Ecoute fait entendre des artistes aux univers singuliers et authentiques. C’est le cas de la multi-instrumentiste américaine Andrea Parkins, invitée pour un solo qu’elle a elle-même défini comme une improvisation en multi-diffusion pour accordéon, objets et traitements électroniques en temps réel.

Ce soir, A l'Improviste vous propose de découvrir l'univers d'Andrea Parkins (USA), accordéoniste et multi-instrumentiste.

Chacune des performances d’Andrea Parkins est singulière et étonnante. S’il est une musicienne avec qui on ne sait jamais à quoi s’attendre, c’est bien elle ! Lors de ce solo, elle joue finalement assez peu d’accordéon (instrument qu’elle amplifie). Elle joue surtout avec quantité d’objets du quotidien sélectionnés avec soin, et des machines qu’elle affectionne depuis longtemps. Autre paramètre important de son jeu : les larsen.

L’improvisation de ce 22 novembre au théâtre de l’Espal se présente comme un flux organique/sauvage de sons ; tout se joue entre continuité, ruptures et cassures. Andrea Parkins ne fait pas dans la dentelle, et c’est clairement assumé !

Partie II : Un festival

En deuxième partie d’émission, nous accueillons Fabien Simon, directeur musical du festival Sons d’Hiver (du 17 janvier au 08 février - Val de Marne et Paris)

Fabien Simon a choisi d’évoquer trois moments de cette 39ème édition :

La carte blanche donnée au guitariste anglais Fred Frith en solo, en duo avec la plasticienne Heike Liss et en collectif (son Ensemble Eye to Ear)

Le 28 janvier à Accueil, Kaze rebattra les cartes en accueillant une grande figure de la scène new-yorkaise : Ikue Mori

qui réunit deux musiciens lillois du collectif Muzzix, Christian Pruvost et Peter Orins, le trompettiste Natsuki Tamura et le pianiste Satoko Fuji. Le quartet fête à Sons d'Hiver ses 10 ans ; belle longévité pour un quartet d’improvisation totale ! Le 28 janvier à Accueil, Kaze rebattra les cartes en accueillant une grande figure de la scène new-yorkaise : Ikue Mori Enfin, autre anniversaire : les 50 ans de l’Art Ensemble of Chicago, dont l’histoire de la naissance est reliée à la France.

De la formation d’origine (un quartet), il ne subsiste que deux musiciens : le saxophoniste Roscoe Mitchell et le percussionniste/batteur Famoudou Don Moye. Autour d’eux, une dizaine de jeunes musiciens pour rendre hommage aux anciens : un concert baptisé « to « Great Black Music - Ancient to the Future"

Programmation musicale

Fred Frith Trio

In the Grip of it (Album : Closer to the Ground)

Intact Records

Kaze

Méta-Blizzard (Album : Atody Man)

Circus-Disc

The Art Ensemble of Chicago

Bell Song (Album : We are on the Edge: a 50th Anniversary Celebration)

Pi Recordings

Partie III : Un Solo

La madeleine sonore de ce numéro 5 d’A L’Improviste a été trouvée sur le précieux label portugais Creative Sources qui documente régulièrement le travail des improvisateurs actifs en France. Parmi eux, le souffleur nantais Matthieu Prual.

En 2015, il a fait paraître un album solo intitulé Inside Walks.

Dans ces improvisations, confie le musicien, « je cherche la musique suant de mon saxophone, celle imprégnée de ces gestes sonores qui apparaissent avec le temps comme de mauvais habitudes à qui ‘lon taille une robe pour le bal ».

Matthieu Prual a créé il y a une dizaine d’années une association : les Productions du Mouflon pour faire vivre ses projets. Parmi ces projets : ce solo, et des envies plus collectives, comme No Tongues et son duo avec le violoncelliste Gaspar Claus.

A venir…

Une tournée de No Tongues avec six musiciens amérindiens de Guyane en avril prochain (détours de Babel, Musée des Confluences de Lyons, Lux de Valence)

Une création en trio avec Gaspar Claus et le comédien Denis Lavant autour des Cahiers de Nijinsky. La création aura lieu aux Plages Magnétiques (scène nomade de musiques libres) de Brest en mai.

Programmation musicale

Matthieu Prual

Danse pour Molly

Creative Sources

Matthieu Prual

Bones #2

Creative Sources