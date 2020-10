Des extraits de deux concerts dans A l’improviste ce soir. Le premier a été saisi sur le vif au festival Météo à Mulhouse cet été, c’est le duo Micro-Waves, avec Erikm et Nathalie Forget. Le second vient d’être enregistré au Carreau du Temple à Paris, et associe Elise Caron et Edward Perraud.

À l'Improviste au festival Météo (Mulhouse) et au Carreau du Temple (Paris)