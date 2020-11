"A l'Improviste" au Festival Météo à Mulhouse (3)

Ce soir dans A l’Improviste, cap sur Mulhouse, pour le troisième et dernier volet d’un triptyque consacré au festival Météo (août 2020). Nous sommes avec le trio Luc Ex, Audrey Chen et DJ Illvive, un trio tellurique, presque tout neuf !

Partie 1 : Festival Météo (3/3)

Luc Ex, basse acoustique

Audrey Chen, voix, électroniques

DJ Illvibe (Vincent von Schlippenbach), platines

C’est sur ce trio d’une folle énergie que s’est refermé le Festival Météo 2020 le 29 août.

Un trio réuni sur une idée de Luc Ex et qui parle en faveur de l’incessant renouvellement de ce musicien venu à la musique par l’aventure du célèbre groupe néerlandais the EX.

Lux Ex se frotte ici à deux jeunes personnalités issues pour l’une (Audrey Chen), de l’univers de la poésie sonore, pour l’autre (DJ Illvibe) de la scène noise et du hip-hop. L’alchimie qui résulte de la rencontre entre ces trois improvisateurs est stupéfiante !

Audrey Chen a grandi à Chicago et est aujourd’hui active à Berlin. C’est une musicienne aux origines mêlées, chinoise et taïwanaise.

DJ Illvibe est Berlinois de naissance (c’est le fils du grand pianiste de free jazz Alexander von Schlippenbach). Il a fait ses débuts comme au concert DJ dès l’âge de 14 ans ! La façon dont DJ Illvibe approche le son est très sensible, très musicale. C’est pour ces qualités que Luc Ex l’a sollicité.

Audrey Chen et DJ Illvibe vivent tous les deux à Berlin. Leur chemin aurait pu néanmoins ne jamais se croiser si Luc Ex n’avait pensé à faire le lien…

Luc Ex n’aime pas seulement les voix, il aime aussi la poésie sonore qu’il a beaucoup explorée pendant des années, aux cotés du vocalise anglais Phil Minton au sein du quartet Four Walls. Audrey Chen, elle aussi, vient de la poésie sonore. Elle a d’ailleurs un duo fameux avec Phil Minton !

Les cordes vocales d’Audrey Chen et les cordes de la basse de Luc Ex sont bouclées, traitées, triturées, et deviennent méconnaissables.

La musique qui a jailli dans les murs de Motoco à Mulhouse (ancienne fiche industrielle DMC) est une musique sur le fil du rasoir, une musique d’écorchés vifs, qui oscille entre choc organique et blues interstellaire, le tout porté par l’urgence de l’improvisation.

Cette émission laisse entendre un très large extrait du concert et des interviews de Luc Ex, Audrey Chen et Mathieu Schoenahl, directeur du festival Météo

Séquence spéciale : quand les Festivals sont touchés par la pandémie

La 26 ème édition du Festival Densités (Meuse) a été annulée J-4 par décision préfectorale. Elle aurait dû se tenir du 23 au 25 octobre.

Anne Montaron reçoit une invitée spéciale sur cette fin d’émission : la programmatrice de Densités, Emmanuelle Pellegrini.

Programmation musicale

Anthony Pateras

Vanessa Tomlinson (percussions)

