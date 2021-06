A l'improviste au Carreau du Temple avec le quatuor à cordes LGBS

Un quatuor à cordes qui improvise, c’est possible ! C’est ce qui s’est produit le 14 juin au Carreau du Temple à Paris lors d’une session d’improvisation du quatuor franco-suisse Lebrat-Genthon- Bosshard-Schwab.

Un quatuor féminin

Lequatuor LGBS existe depuis quatre ans et fait partie des rares formations de ce type sur la scène improvisée (on peut citer en France le quatuor iXi et le quatuor BRAC, autres exemples de quatuors à cordes à s’exprimer dans le champ de l’improvisation).

La violoncelliste Soizic Lebrat est familière de cette émission : elle y a fait plusieurs belles apparitions. C’est une musicienne très active qui déploie des projets en solo, en duo, trio, quartet, mais aussi en grand ensemble (orchestre Système Friche ensemble UN). Elle joue aussi au sein du quatuor avec contrebasse, le quatuor Brac.

Elle est rejointe dans le quatuor LGBS par la violoniste française Anouck Genthon aujourd’hui installée en Suisse, la violoniste de Lausanne Patricia Bosshard, et l’altiste Marie Schwab.

Ensemble, le 14 juin, elles ont offert au public du Carreau du Temple une improvisation d’un seul souffle (près de 40 minutes), à l’intérieur de laquelle il est possible de distinguer malgré tout plusieurs épisodes, plusieurs climats.

Dans cette émission, nous prenons donc la liberté de décomposer cette improvisation, de l’aérer avec des mots, des prises de parole des musiciennes. La musique qui s’est déployée ce jour-là a commencé sur la pointe des pieds…

Les musiciennes de ce quatuor ont développé depuis quatre ans une couleur d’ensemble unique en son genre. L’expérience du quatuor est pour elles sans aucun doute une expérience singulière, d’abord parce que le quatuor a une longue tradition et qu’il faut transposer cette tradition de la musique qui s’écrit à la musique qui s’improvise, ensuite parce que les instruments sont très proches dans leurs sonorités, et qu’en même temps les champs des possibles est très vaste, voire infini.

- Vidéo du concert : par Camille Garin, Camille Lhermitte

- Equipe de son : Pierric Charles avec Sébastien Royer, Jean-Benoît Tétu, Nicolas Depagraf, Titouan Oheix

- Réalisation : Adrien Roch

- Coordination : Marjolaine Portier-Kaltenbach

Bonus : Un nouvel oiseau imaginaire

Aujourd’hui : le Duas Colorus Voar

Une fois encore, nous allons piocher dans le Cabinet de curiosités d’oiseaux imaginaires réalisé par le musicien improvisateur Xavier Saïki, aussi preneur de son, avec les enfants de l’école primaire de Fresnes en Woëvre (Meuse)

Règle du jeu de ce cabinet de curiosités : les enfants inventent un oiseau, lui donnent des caractéristiques puis l’associent à un univers sonore qu’ils réalisent eux-mêmes avec la complicité de Xavier Saïki et de ses micros

L’image sonore de cet oiseau, le Duas Colorus Voar, a son pendant visuel, plastique.

A la fin du mois, dans la salle socio-culturelle de Fresnes en Woëvre, tous les oiseaux de ce cabinet de curiosités seront exposés ; une initiative de l’association Vu d’un Œuf (Emmanuelle Pellegrini)

Exposition

TOUS LES OISEAUX

Du 30 juin au 6 juillet / A la salle socio-culturelle de Fresnes-en-Woëvre

Restitution des travaux des enfants du territoire avec les artistes Émilie Borgo, Eric Delacroix, Carolina Fonseca, Emmanuelle Pellegrini & Xavier Saïki

Se rouler dans les nuages tout en haut de la canopée, faire vrombir ses petites ailes, construire des habitations, écouter le Cribou voler des salades dans la nuit, guetter le Tornoix ou encore l’extraordinaire Pic-pic Guiqueue, faire des chorégraphies dans le ciel, se lover dans des nids... Cette exposition réunit les travaux des maternelles et CP de Thillot/Hannonville, des CE1 et CM2 de Fresnes et des tout-petits de la Crèche des P'tits loups, du RAM les Lucioles et de la Maternelle de Fresnes.