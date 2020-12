A l'Improviste au Carreau du Temple avec le duo NOORG

Ce soir dans A l'Improviste, Anne Montaron vous propose un concert du duo NOORG, composé de Loïc Guénin et Eric Brochard. Ensemble, ils tissent une toile sonore, dense et riche. En seconde partie d'émission, nous partirons à la découverte de l'univers du musicien Frantz Loriot.

Première partie : Concert du duo NOORG en session publique

La session A l’Improviste du 12 octobre s’est faite en public au Carreau du Temple à Paris, et c’était une chance d’avoir pu accueillir un public à cette occasion, dans les limites imposées par les conditions sanitaires.

Ce soir-là, le plateau du Carreau du Temple était totalement métamorphosé, des jeux de lumière mettaient en relief deux tables recouvertes d’un tapis orangé.

Sur ces deux tables, les deux musiciens du duo NOORG, Loïc Guénin et Eric Brochard avaient disposé de nombreux objets et des machines.

C’est Eric Brochard, improvisateur-contrebassiste reconverti à l’électronique, qui manipule l’ordinateur et enregistre les sons produits par Loïc Guérin, percussionniste-improvisateur, grâce à des objets hétéroclites qui tiennent autant du végétal et du minéral, que de l’objet du quotidien.

Le duo NOORG a quelques années de vol : de nombreux concerts, un disque paru en 2018 sur le label Patazone (Plexus), et un autre à venir.

On pense au drone et, dans un autre registre, on pense à l’organum, cette forme de polyphonique primitive. D’ailleurs, à l’origine de NOORG, il y a bel et bien l’organum du Moyen Âge. NO-ORG, c’est en définitive Novuum Organum, un concept cher à Francis Bacon, le philosophe anglais du 17ème siècle ; autrement dit, l’idée de chercher des voies nouvelles, de défricher, d’expérimenter !

Loïc Guénin et Eric Brochard se concentrent sur quelques sons qu’ils développent, qu’ils étirent dans l’espace et dans le temps. Leurs improvisations peuvent durer plus d’une heure, elles se jouent en intérieur comme en extérieur.

Parfois aussi, ils ouvrent l’espace du duo pour laisser entrer une troisième larron, une troisième source sonore : deux collaborations ont déjà eu lieu avec l’écrivain Dominique Quelen et Erikm au dispositif électroacoustique.

Au disque

Plexus

Duo Noorg

Label Patazone (2018)

Le site de la compagnie de Loïc Guénin

Le Phare à Luciole est une compagnie installée à Sault, dans la région du Mont Ventoux. Elle est maintenant hébergée au M!Lieu (Milieu), fabrique artistique et lieu de résidence, en plein cœur de la ville de Sault

Equipe

Prise de son au Carreau du temple : Pierric Charles, avec Jean-Benoît Tetu, Philippe Thibaud, Sébastien Royer

Réalisation : Cyrielle Weber, avec Soizic Noël et Marjolaine Portier-Kaltenbach

Vidéo : Camille Garin et Camille Lannier

Deuxième partie : CDs, labels de musique improvisée…

Une miniature solo

Improvisation de Frantz Loriot (Suisse)

Frantz Loriot

Thwart Path

Album : Reflections on an Introspective Path

Label : Neither nor records (New York, 2015)