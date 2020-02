A l’Improviste en compagnie de la violoniste Biliana Voutchkova et du quartet Uruk

A l'Improviste se joue ce soir à deux faces. Face A, un concert de la violoniste Biliana Voutchkova, capté au Carreau du Temple parisien lundi dernier. Face B, un concert chamanique du quartet Uruk, saisi sur le vif au festival Paysages d'Ecoute en novembre 2019.

Partie I : A l’Improviste au Carreau du Temple

Biliana Voutchkova (violon et voix)

Biliana Voutchkova est Bulgare. Elle vit depuis quelques années à Berlin. Anne Montaron a découvert cette musicienne à la faveur du festival Météo (Mulhouse). Le festival avait donné cet été-là carte banche à l’orchestre d’improvisateurs Berlinois le Splitterorchester : une vingtaine de musiciens de tous pays, tous très inventifs et passionnées d’improvisation. Parmi eux, Biliana Voutchkova, musicienne au parcours très riche.

Un apprentissage classique acquis dans sa première vie en Bulgarie, puis 14 ans de résidence aux Etats-Unis où elle découvre la musique contemporaine, la musique expérimentale et improvisée, enfin Berlin où elle déploie ses projets propres, parallèlement à des collaborations avec plusieurs grands ensembles tels que le Splitterorchester, Zeitkratzer, l’Ensemble Modern, ou Mosaïk.

Biliana Voutchkova a depuis toujours une soif de sons nouveaux, et de collaboration avec la danse, le théâtre, les images… Elle a trouvé à Berlin le cadre idéal pour que s’épanouissent tous ses projets, y compris l’organisation de festivals ou séries de concerts.

Le solo est un espace de liberté que Biliana Voutchkova apprécie par-dessus tout. Elle a enregistré son premier solo quelque part en Suisse pendant l’été 2015 et l’a intitulé Modus of Raw (label Evil Rabbit). Le caractère de ce solo n’est pas étranger aux longue journées de marche réalisées par la musicienne dans les Alpes suisses cet été là, et son contact avec la nature sauvage.

Partie II : A l’Improviste au festival Paysages d’Ecoute / Le Mans (novembre 2019)

A l’Improviste a posé ses micros sur la première soirée de cette édition, programmée de A à Z par Isabelle Duthoit et Franz Hautzinger. Cette soirée s’est refermée en beauté sur la musique envoûtante d’un quartet initié justement par le tandem Duthoit/Hautzinger. A leurs côtés, un autre duo bien soudé : les deux musiciens de Chicago Hamid Drake et Michael Zerang.

Sur la scène du théâtre de l’Espal ce soir-là, quantité de tambours, parmi lesquels le bendir. Les percussions sont venues dialoguer avec la voix, la clarinette d’Isabelle Duthoit, et la trompette de Franz Hautzinger. Dialogue ou stimulation ? Hamid Drake et Michael Zerang favorisent en tout cas l’envol de la voix et les lignes mélodiques de la trompette. La voix d’Isabelle Duthoit est une voix des origines, une voix d’avant le langage. C’est la voix qui convient à la musique spirituelle, chamanique du quartet Uruk.

Uruk, nous dit Franz Hautzinger, a été la première organisation urbaine de l’histoire des hommes.

Pour faire sonner la musique qu’il avait à l’esprit - une musique de transe, il a convoqué trois experts en chamanisme : Isabelle Duthoit, improvisatrice imprégnée du chant des artistes de gidayu (les épopées japonaises), Hamid Drake, musicien pétri de bouddhisme tibétain, et Michael Zerang d’origine assyrienne. Qu’est-ce que la transe, et quelle forme musicale est induite par la transe ? La réponse de ces musiciens traversés...

