A l'Improviste : 7ème édition du festival le Bruit de la Musique

Cette première émission a la forme d’un diptyque.

Premier tableau : un reportage réalisé mi août sur le festival le Bruit de la Musique dans la Creuse

: un reportage réalisé mi août sur le festival le Bruit de la Musique dans la Creuse Deuxième tableau : un focus sur le festival Crak qui va se tenir la semaine prochaine (du 26 au 28 septembre) à paris. Pour nous en parler, nous recevons dans cette émission l’un des co-programmateurs de cette édition : Sydney Gérard.

Bonus : A l’Improviste ne serait pas A l’Improviste sans quelques impromptus ...

Festival Le Bruit de la Musique / 7ème édition : Reportage

Avec Lê Quand Ninh, percussionniste-improvisateur, musicien de l’ensemble Hiatus et Hyperduo (Suisse) : Gilles Grimaître, piano, synthé et Julien Melgroz, percussion, batterie

Nous sommes à la mi-août, quelque part dans la Creuse. la violoncelliste Martine Altenburger et le percussionniste Lê Quan Ninh ont eu l’idée de faire naître il y a 7 ans en milieu rural, quelque part entre Saint-Sylvain sous Toulx, Domeyrot et Toulx Sainte Croix, un festival qu’ils ont appelé le Bruit de la Musique en souvenir à une tirade d’Anna Karenine dans Pierrot le Foude Godard. Le Bruit de la Musique est défini par ses fondateurs comme un festival d’aventures sonores et artistiques. Fil rouge de cette 7ème édition ; le Duo - qu’il soit improvisé ou qu’il joue de la musique écrite - et la musique de John Cage.

Embarquement immédiat pour le Bruit de la Musique avec ses protagonistes, son ambiance détendue (tout se joue sur un pré d’où les vaches ont été provisoirement retirées), sous un chapiteau et des tentes décorées par le collectif les Bobines.Il y a des concerts, des installations, et même des petits déjeuners-discutés où le public, les artistes et Lê Quand Ninh partagent leurs points de vue sur ce qui s’est joué la veille ! Le public est aussi mis à partie au cours de deux concerts participatifs, sans être initié à la musique.

Chaque festival a son credo. Voici celui du Bruit de la Musique :

« Partager des moments d’écoute Mettre en présence des musiques et des artistes plus rares que les autres Inviter à cultiver le goût d’être surpris

Retrouver les sensations premières et oubliées que procurent le phénomène sonore

Imaginer des enjambées entre nature et culture

Soulever le voile des habitudes

Choisir d’être étonné par l’inconnu plutôt que d’en douter

Faire l’expérience de ce qui n’est pas répété à l’envi

Pratiquer par soi-même pour se rendre compte

Faire l’expérience des agissements du son d’instant en instant

Ecouter avec ses oreilles bien plus qu’avec sa mémoire

Accepter de n’avoir rien à comprendre et de ne rien reconnaître

Et surtout :

Sourire à l’imprévisible… »

Programmation musicale :

Concert pour 30 pédales de Hugo Roussel (avec le public, concert participatif)

(avec le public, concert participatif) Lionel Malric et Pak Yan Lau, piano préparés : « Duo pour 454 Chordes » (improvisation)

Hyperduo : Gilles Grimaître , piano, synthé et Julien Melgroz , percussion, batterie

° programme Hyper Cut / musiques de Sam Salem, Daniele Ghisi, Wolfgang Heiniger, Sarah Nemtsov, Julien Melgroz, Simon Steen-Andersen

° programme Hyper Rice / « A Mist is a collection of points » de Michael Pisaro

: , piano, synthé et , percussion, batterie ° programme / musiques de Sam Salem, Daniele Ghisi, Wolfgang Heiniger, Sarah Nemtsov, Julien Melgroz, Simon Steen-Andersen ° programme / « A Mist is a collection of points » de Michael Pisaro Pascale Berthelot , piano joue John Cage - « Music for piano 4-84 overlapped »

, piano joue - « Music for piano 4-84 overlapped » Ute Wassermann (voix) et Birgit Uhler (trompette) - Radio Tweets (improvisation)

(voix) et Birgit Uhler (trompette) - Radio Tweets (improvisation) le Bal - Frisette (Lionel Maric, Sylvain Vast, Amanda Gardone, Fred Galland)

(Lionel Maric, Sylvain Vast, Amanda Gardone, Fred Galland) Isabelle Duthoit (voix, clarinette) et Prune Bécheau, violon baroque ( improvisation)

NB l’Ensemble Hiatus fondé par Lê Quan Ninh et Martine Altenburger sera invité au festival Musica le 1er octobre dans un programme consacré à la compositrice Jennifer Walshe !

Festival Crak / Eglise Saint-Merry / du 26 au 28 septembre - 8ème édition

Crak, c’est la fissure, la faille... C’est tout ce qui échappe aux étiquettes et aux catégories, ou presque… car les musiques qui sont programmées sur ce festival portent néanmoins des noms : musiques improvisées, musiques expérimentales !

Cette 8ème édition met l’accent sur quatre figures féminines de la musique expérimentale et improvisées : Eliane Radigue, Maryane Amacher (USA), Tijana Stankovic (Serbie) et Léa Bertucci. Mais aussi … au programme de cette nouvelle édition, deux concerts de Martin Tétrault, grande figure de la musique expérimentale canadienne, et les 20 ans du quintet Hubbub, et deux concerts de l’ONCEIM fondé par Frédéric Blondy

Avec notre invité Sidney Gérard, co-fondateur du label Latency et co-programmateur du festival avec Frédéric Blondy et Louis Laurain. Sidney Gérard évoque ce soir deux figures programmées sur cette 8ème édition : la saxophoniste/clarinettiste américaine Léa Bertucci et le percussionniste iranien, joueur de daf et de tombak, Mohammad Reza Mortazavi

Programmation musicale :

Léa Bertucci - Wind Pieces extrait de son dernier disque Resonant Field / Label NNA Tapes (sortie juillet 2019)

- Wind Pieces extrait de son dernier disque Resonant Field / Label NNA Tapes (sortie juillet 2019) Mohammad Reza Mortazavi - Roaming Pulses extrait de son dernier disque Ritme Jaavdanegi / Label Latency (disque à venir en octobre 2019)

Rebonds !!!

Avec Xavier Charles, clarinettiste improvisateur. Xavier Charles anime une masterclasse d’improvisation au festival Crak, l’occasion de l’écouter parler de sa conception de l’improvisation collective et d’écouter un extrait de son dernier disque solo: _"Twelve Clarinets in a fridge" (_label Unsounds)

Ne ratez pas le prochain live A l'improviste !

Le 07 octobre 2019 à 20h00 au Carreau du Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS

Programme deux concerts !

Première partie :

Joris Rühl (clarinette), Alvise Sinivia (piano) & Séverine Ballon (violoncelle)

Deuxième partie :

Joëlle Léandre (contrebasse) et Pascal Contet (accordéon) : les 25 ans !