Concert A l'Improviste au Carreau du Temple, 1ère partie : avec le duo Joëlle Léandre / Pascal Contet

Dans ce deuxième épisode d'A l'improviste deux parties :

un concert du duo Joëlle Léandre / Pascal Contet donné au Carreau du Temple le 09 octobre dernier dans le cadre des sessions live A l'improviste.

CONCERT : A l’Improviste Hors les murs au Carreau du Temple

Avec le duo Joëlle Léandre et Pascal Contet

Un contrebasse, un accordéon : deux instruments populaires, mais surtout deux instruments aux possibilités bien plus grandes que ce qu'on imagine, surtout quand ils sont joués par des musiciens tels que Joëlle Léandre et Pascal Contet. Ensemble, ils ont donné cette année une série de concerts un peu partout en Europe, pour fêter les 25 ans de leur compagnonnage. Etape obligée, l'émission A l'Improviste, qui a toujours été fidèle à ces deux improvisateurs.

Le long cours, c'est ce qui caractérise Joëlle Léandre, figure incontournable de la free music européenne. Joëlle Léandre improvise sa musique depuis plus de 40 ans. Elle a écrit sur l'improvisation et l'enseigne (workshops et masterclasses). Elle est sans cesse sur les routes, et enregistre presque systématiquement ses concerts. C'est sa façon à elle d'écrire une histoire, son histoire...

Long cours aussi pour Pascal Contet. L'improvisation l'occupe depuis toujours, même si elle n'a pas l'exclusivité dans son emploi du temps. En parallèle, il continue à jouer la musique de son temps, à faire route avec les compositeurs, à créer des oeuvres nouvelles. Par ailleurs, il dirige aussi un festival dans le territoire de Belfort.

Trois albums documentent la complicité de Joëlle Léandre et Pascal Contet. Un quatrième est en préparation : "We insist", édition d'un concert enregistré en Italie an avril dernier.

Agenda

Joëlle Léandre jouera avec son Tentet le 1er November au Tampere Jazz Festival (« Can You Ear Me »)

Pascal Contet jouera le le 25 octobre à Avignon / La Mirande avec Nathalie Forthomme, violoncelle

Et le 28 novembre / festival Sons d'Automne à Annecy

Le duo jouera à la Galerie Gimpel et Müller (Paris 6ème, rue Guénegaut) le 15 décembre

Festival DENSITES / 25ème édition

Avec Emmanuelle Pellegrini de l'Association Vu d'un Oeuf, fabrique artistique

Densités, ce sont trois jours de musique, de danse, de poésie, de chanson et d'installations qui nous font voyager dans le Grand Est, région particulièrement dynamique dans le domaine de la création.

Parmi les improvisateurs invités sur cette édition, le pianiste anglais Steve Beresford en trio avec Luc Houtkamp et Martin Blume, la violoncelliste Aude Romary en quartet, le trompettiste Louis Laurain le tromboniste Mathias Muche, les violoncellistes Séverine Ballon et Didier Petit...

La poésie et la chanson sont au RdV de cette édition avec Albert Marcoeur et la comédienne Sonia Masson, qui décline deux programmes autour de la guerre et de l'amour avec la complicité de Séverine Ballon et Didier Petit.

Dialogue des sons avec les mots d'Appolinaire, de Desnos, de Prévert, d'Aragon, de Ghérasim Luca, de Michaux et de Mayakovsky.

Prochain A l'Improviste, dimanche 17 novembre

Au programme, les improvisations d'un trio né dans A l'improviste le 09 octobre au Carreau du temple :

Séverine Ballon / violoncelle, Joris Rühl /clarinette et Alvise Sinivia / piano : un vrai moment de poésie sonore !

Programmation musicale

Première partie : Joëlle Léandre et Pascal Contet / Concert Carreau du temple – 09 octobre

Improvisation 1 Improvisations 2/3 Improvisations 4/6

Deuxième Partie : Festival Densités avec Emmanuelle Pellegrini, direction artistique

« Clear as mud »

Steve Beresford, piano

Martin Blume, batterie, percussions

Luc Houtkamp, saxophone

Live in Prag 2017

Label The Pow Ensemble /POW CD 04 (Pays-Bas)

Improvisation solo de Matthias Muche, trombone

23 novembre 2018 Festival de Wiesbaden

Youtube

« Pas l’temps de m’ballader »

Didier Petit ; voix et violoncelle

CD In Situ IS 240 (Didier petit et André Minvielle)