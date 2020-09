38ème édition du Festival Musica à Strasbourg

Organisé chaque automne depuis 1982 à Strasbourg, le Festival Musica est un évènement incontournable de la création contemporaine. Thomas Vergracht esquisse un panorama de sa programmation, de Ryoji Ikeda à Simon Steen-Andersen, entre mondes électroniques, ovnis sonores et univers minimalistes...

Le festival Musica, du 17 septembre au 3 octobre

Depuis sa création en 1982 à Strasbourg, Musica est l’un des plus importants festivals européens dédiés à la création musicale. Durant quinze jours au début de l'automne, près d’une quarantaine de manifestations sont programmées dans les salles et les lieux emblématiques de Strasbourg et de ses environs.

Ryoji Ikeda

Présent pas moins de cinq fois au festival, Ryoji Ikeda est un symbole de la programmation du festival de ces dernières années. Tantôt producteur de musique électronique, tantôt compositeur, plasticien ou encore designer sonore et visuel, Ikeda offre un univers créatif tentaculaire. Le son s'y construit comme une expérience immersive. Adepte des expériences extrêmes, nul doute que les œuvres présentées à Musica sauront étonner le public !

Johannes Kreidler

Toujours drôle, souvent dérangeante, et résolument politiques, les œuvres de Johannes Kreidler invite le spectateur à interroger sa perception de l’art, et plus encore sa place dans la société de consumériste.

Julius Eastman

Poète, baryton, noir, gay et militant, Julius Eastman était également un compositeur à l’univers incroyablement personnel, au pouvoir d’envoûtement hors du commun. En prise directe avec les luttes pour les droits des Noirs aux Etats Unis et en pleine révolution sexuelle, l’œuvre d’Eastman, par sa rage et sa puissance, met l’auditeur face à un bouillonnement peu habituel pour le milieu musical.

Le compositeur finira ses jours oubliés de tous en 1990, il avait à peine 50 ans. Présenté cette année à Musica, Feminine pour ensemble est une œuvre emblème de Julius Eastman.

Simon Steen-Andersen

Invité spécial de cette 38ème édition du festival, Simon Steen-Andersen est un compositeur danois né en 1976. Le festival donnera cinq de ses œuvres, et deux concerts lui seront entièrement dédiés. Steen Andersen est un compositeur de l’expérience physique, du ressenti intime, qu'il exprime à travers des créations vivantes, protéiforme : l'action de jouer y relève d'une importance véritable, et la vision appartient pleinement à l'expérience du jeu. Dans son Concerto pour piano, orchestre et vidéo, les musiciens dialoguent avec l’image en mouvement d’un piano qui se détruit...

Depuis très longtemps je m’intéresse aux éléments qui appartiennent, non pas à une, mais à plusieurs catégories. Par exemple, un élement produisant un son, mais qui peut avoir des aspects visuels. Le but étant d’arriver à une fusion entre les deux éléments, qui fait que l’on ne sait plus si ce que l’on a en face de soi est plus sonore ou visuel. Ce sont vraiment les deux ensemble, comme une intégration de ces deux paramètres.

La programmation musicale

Ryoji Ikeda

Headphonics [VPRO Version] :: +/- [VPRO Version]

Ryoji Ikeda, électronique

Ryoji Ikeda

Supercodex 5

Ryoji Ikeda, électronique

HOSPITAL PRODUCTIONS

Johannes Kreidler

Kantate No Future Now : V. Barock, Choral/Singspiel

Ensemble Modern, Johannes Kalitzke, direction

Johannes Kreidler

Charts Music (Mélodies dérivées des graphiques boursiers, arrangées avec Songsmith, l'outil de composition Microsoft. La musique la plus chère du monde)

Johannes Kreidler

Klavierstuck 5

ESebastian Berweck, piano, Johannes Kreidle, électronique

Julius Eastman

Evil Nigger

Franck Ferko, Janet Kattas, Patricia Martin, Julius Eastman, pianos

NEW WORLD RECORDS

Julius Eastman

Feminine

Ensemble ECHOI

Simon Steen-Andersen

Piano Concert

Nicolas Hodges, piano, Basel Sinfonietta, André de Ridder, direction

Simon Steen-Andersen

Difficulties putting it into practice, pour deux musiciens amplifiés

Hyper duo : Julien Mégroz, Gilles Grimaître

Simon Steen-Andersen

Double up

Radio Kamer Filharmonie, Hilversum, Peter Eotvos, direction

Simon Steen-Andersen

Staged Night

Ascolta Ensemble

