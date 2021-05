Carrefour de la création : Le Grand Prix Lycéen des compositeurs

Un carrefour de la création consacré ce soir au Grand Prix Lycéen des compositeurs avec pour débuter un concert d'archives, un entretien avec le lauréat 2021 Vincent David et un A-Propos. Mais aussi, un portrait et une oeuvre de Julien Giraudet et toute l'actualité de la création et du disque.

L'équipe du Carrefour de la création, © Radio France / Christophe Abramowitz