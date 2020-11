Carrefour de la création : Hommage à Claude Samuel et Carrefour américain

La soirée s'ouvre avec un hommage à Claude Samuel, journaliste et homme de radio disparu en juin dernier. A partir de 22h, le Carrefour se met à l'heure américaine et vous propose une Symphonie électorale suivie d'un voyage à travers la musique des compositeurs Nico Muhly et Keith Fullerton Whitman.

L'équipe du Carrefour de la création, © Radio France / Christophe Abramowitz