Carrefour de la création : Deux concerts en compagnie du guitariste Simon Henocq

La soirée s'ouvre avec un concert d'archives consacré au compositeur vietnamien Tôn-Thât Tiêt et se poursuit avec une heure de concert captée en janvier dernier au Carreau du Temple à Paris. A ne pas manquer non plus : le portrait du compositeur Basile Chassaing et toute l'actualité de la création !

L'équipe du Carrefour de la création, © Radio France / Christophe Abramowitz