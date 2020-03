Hommage à Krzysztof Penderecki

Suite à la disparition du compositeur et chef d'orchestre polonais, France Musique vous propose de réécouter "La Terrasse des audiences" : une émission dans laquelle Jean-Michel Damian recevait Krzysztof Penderecki, invité alors de l'édition 2006 du Festival Présences à Radio France.

À l'occasion de la 16ème édition du Festival Présences, à Radio France, qui célébrait Krzysztof Penderecki, Jean-Michel Damian recevait dans son émission "La Terrasse des Audiences", le 11 février 2006, le compositeur et chef d'orchestre polonais - l'une des plus importantes personnalités musicales de la seconde moitié du 20ème siècle.

Autour de lui étaient réunis le clarinettiste Michel Lethiec, le violoncelliste François Salque, et le sextuor Capriccioso. France Musique vous propose de réécouter cette émission, en hommage au compositeur disparu le 29 mars, à Cracovie, à l'âge de 86 ans.

Les hommages se poursuivront lundi 30 mars dans Musicopolis, d'Anne-Charlotte Rémond, et mercredi 1er avril, dans Le Concert de 20 heures présenté par Arnaud Merlin.

