Carrefour de la création : Les coups de cœur de 2020

Pour ce dernier Carrefour de l'année, les producteurs vous proposent une programmation musicale qui dresse le bilan de 2020 et vous prépare à l'année prochaine ! A retrouver ce soir : des coups de coeur et des archives, sans oublier l'actualité du disque et des concerts...

L'équipe du Carrefour de la création, © Radio France / Christophe Abramowitz