T'as voulu voir le Brésil, l'Eldorado de l'accordéon !

Ils s'appellent Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos, Chiquinho do accordeon, Mestrinho ou Bebê Kramer... Ils ont écrit et écrivent encore l'histoire de l'accordéon brésilien au rythme de la samba, de la bossa ou du baião. Si vous rêvez de soleil et de musique endiablée, voilà un numéro à ne pas manquer !

., © Getty / Russell Monk