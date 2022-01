Le fabuleux destin de... Yvette Horner

En 2022, nous fêtons le centenaire de la naissance de la plus grande figure populaire de l'accordéon : Yvette Horner ! De la musique classique au musette, du piano à l'accordéon, Yvette a tout joué, Yvette a joué partout... Retour sur une carrière hors-norme.

Sa liberté, sa capacité de travail acharné, son abnégation et le sacrifice de sa vie personnelle, son courage de femme pionnière dans le milieu très masculin de l’accordéon... toutes ces choses ont fait et font toujours d’Yvette Horner une personnalité inspirante et une icône.

