Joyeux Anniversaire Maestro Galliano !

Il est la légende vivante de l'accordéon, le premier et le plus grand concertiste international de notre instrument... En ce 12 décembre, Richard Galliano fête son anniversaire ! C'est une chance, un bonheur, un honneur de le recevoir pour l'occasion dans ce numéro spécial de Brut d'Accordéon !

Richard Galliano répond aux questions de Félicien Brut et revient sur son immense carrière, sur les accordéonistes et musiciens qui l'ont inspiré et guidé, sur ses plus belles collaborations artistiques, sur ses goûts musicaux et sur son amour passionnel pour l'accordéon.