Leonard Bernstein Plage : 100 ans ! (1)

Hommage à la disparition de Barbara Cook , créatrice du rôle de Cunégonde dans Candide

Leonard Bernstein

Glitter and be gay : Acte 1 - Air de Cunégonde

Barbara Cook, chant

Orchestre sous la direction de Samuel Krachmalnick

MASTERWORKS BROADWAY

♫ Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story : Prologue (Acte I) (instrumental)

Orchestre symphonique de San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

SAN FRANCISCO SYMPHONY

Leonard Bernstein

Fancy free : I. Opening dance

Orchestre Philharmonique d'Israël

Leonard Bernstein, direction

DGG

Leonard Bernstein

On the Town : Opening - New York New York et Lucky to be me

On the Town Orchestra

Leonard Bernstein, direction

Studio Cast Recording 1960

Leonard Bernstein

Trouble in Tahiti : What a movie

Saint Luke Orchestra de New York

David Zinman, direction

NONESUCH

Leonard Bernstein

Wonderful Town : Wrong note rag

Orchestre sous la direction de Rob Fisher

DRG RECORDS

Leonard Bernstein

Wonderful Town : Acte I : A little bit in love

Groupe de musique contemporaine de Birmingham

Simon Rattle, direction

EMI

Leonard Bernstein

Candide : You were dead you know

Orchestre sous la direction d'Eric Stern

RCA

Leonard Bernstein

Candide : Acte II - Make our garden grow (ensemble et choeur )

Orchestre Symphonique National de Washington

Leonard Bernstein, direction

CBS

Leonard Bernstein

West Side Story : Somewhere

Josefina Scaglione et Nicholas Barasch, chant

MASTERWORKS BROADWAY

Leonard Bernstein

1600 Pennsylvania Avenue : Take care of this house

Joanna Gleason, chant

VARESE SARABANDE