Une fête des mères en musique

Quel programme musical pour célébrer la fête des mères en musique ? Peu d'œuvres polyphoniques sur le sujet semble-t-il... Mais cependant, un immense corpus d'œuvres polyphoniques dans lesquelles la figure maternelle est magnifiquement présente, de l'Ave Maria aux Beach Boys !

Saskia de Ville : Marc-Olivier, je crois que vous avez encore une célébration en tête…

Marc-Olivier Dupin : La Fête des mères, que nous célébrerons demain dimanche 30 mai. Mes recherches de musiques dédiées à cette fête n’ont pas été totalement concluantes…

Saskia de Ville : Pourtant ce que représente une mère est aussi essentiel dans l’art que dans la vie, ne croyez-vous pas ?

Marc-Olivier Dupin: Certes, et il en existe de multiples représentations dans le répertoire polyphonique. Dans la musique religieuse d’inspiration chrétienne (catholique ou orthodoxe) un immense corpus est ainsi consacré à Marie. Voici un extrait de l’Ave Maria de Josquin des Pres par les King’s singers.

Saskia de Ville: Et en dehors de cette représentation religieuse de la figure maternelle, qu’avez-vous trouvé ?

Marc-Olivier Dupin : l’opéra s’est emparé du personnage de la mère avec délectation, au point d’en faire un objet d’analyse psychanalytique. Les personnages de la Reine de la Nuit ou Madame Butterfly ont d’ailleurs généré une impressionnante littérature…

Mais en dehors des formes lyriques, on rencontre également une multitude d’autres figures, telle ce personnage de fiction inventé par Charles Perrault au 17ème siècle, Ma mère L’Oye qui nous émerveille avec ses contes d’inspiration populaire. De Ma mère l’Oye de Maurice Ravel, un extrait du Jardin féérique dans la belle transcription réalisée par le Chœur Accentus.

Saskia de Ville : Et plus récemment ?

Marc-Olivier Dupin : la chanson, la comédie musicale se sont également emparées du thème de la mère. Saskia, aimeriez-vous en entendre une Mama dans son rôle le plus prescripteur, par exemple ? Les Beach Boys ont enregistré une version a cappella, rigolote et délicieuse : Mama says.

