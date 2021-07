Un été polyphonique

De manière endiablée ou en douceur, comment profiter polyphoniquement de l'été ? De toute façon, avec des chefs-d'œuvre...

Saskia de Ville : Marc-Olivier, nous célébrons l’été ce matin !

Marc Olivier Dupin : eh oui ! et avec qui ? les sœurs Garnier !

Saskia de ville : Michel Legrand ! Quelle énergie ! Les musiques consacrées à l’été sont-elles toujours aussi toniques ?

Marc Olivier Dupin : Pas toujours… comme par exemple ce que font les King’s singers de Summertime est un délice de sérénité.

Saskia de Ville : Mais Marc-Olivier, avant de se séparer pour l’été, dites-nous vos secrets : où trouvez-vous tous ces musiques vocales et polyphoniques que nous retrouvons ou découvrons avec vous ?

Marc Olivier Dupin : … J’adore me balader sur Youtube des heures durant et j’ai aussi la chance d’avoir deux filles ado, Lila et Elia, qui font mon éducation musicale en me sortant du contrepoint classique… Alors pour vous et pour elle, un extrait de Grease que j’adore et qui nous fait entrer dans l’été de façon pêchue…

