Quelques chansons des Beatles adaptées pour ensemble vocaux

Quelques merveilles du répertoire des Beatles, adaptées pour ensembles vocaux et chœurs. Saurez-vous deviner quel point commun il existe entre les Beatles et Brahms ?

Saskia de Ville : Marc-Olivier, aujourd’hui nous traversons la Manche pour retrouver un quatuor culte !

Marc-Olivier Dupin : Oui, les Beatles et en particulier les multiples adaptations pour chœur de leurs chansons. Par les King’s Singers, Yesterday.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Saskia de Ville : Existe-t-il d’autres adaptations pour chœur de ce tube ?

Marc-Olivier Dupin : Oui, de nombreuses. Soit pour petites formations, une voix par partie, soit pour chœur. En voici une version extraordinairement kitsch et pas totalement géniale, par le Kennedy Choir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Saskia de Ville : Indépendamment du kitsch de l’arrangement que lui reprochez-vous ?

Marc-Olivier Dupin : Ma tendance au mauvais goût n’est jamais effrayée par le kitsch… mais en revanche certains dérapages harmoniques de l’arrangement me choquent. Or, la qualité de l’harmonisation des compositions des Beatles est toujours irréprochable, d’une grande clarté ! Et du coup, il est assez facile et naturel de faire toutes sortes d’adaptations de ces chansons, et c’est peut-être pour cela d’ailleurs qu’il y a tant d’adaptations pour chœur ou ensembles vocaux… C’est un peu comme adapter du Brahms : l’harmonie est toujours si claire que vous pouvez l’adapter avec facilité et gourmandise…

Saskia de Ville : avez-vous une autre version du même titre à nous proposer ?

Marc-Olivier Dupin : Oui, des wagons entiers ! Comme par exemple cette jolie version de Yesterday par un groupe américain , the 7th Ave Band, dans un très bel arrangement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Saskia de Ville : Le répertoire des Beatles se prête facilement au chant a capella ?

Marc-Olivier Dupin : Certes ! pour finir je vous invite à écouter un magnifique remix de la version des Beatles a cappella de Because

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L'actualité de Marc Olivier Dupin