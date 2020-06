Pierre Cao, chef de choeur

Pour être un bon chef, il faut d'abord et avant tout être un bon musicien... Démonstration avec l'immense Pierre Cao

Pierre Cao est né en 1937 au Luxembourg. Il a fait des études de composition et de direction d’orchestre au Conservatoire Royal de Bruxelles. Très tôt passionné par la voix, il fait une carrière extraordinaire de chef de chœur et aussi de professeur de direction de chœur.

« Halt was du Hast » Johann Michael Bach avec le choeur Arsys Brougogne fondé par Pierre Cao.

En quoi Pierre Cao est-il un grand professeur de direction de chœur ?

D’abord en étant un grand musicien ! Retrouvons-le lors d’une masterclasse au cours de laquelle il parle du legato

Que dire à des jeunes musiciens pour les inciter à devenir chef de chœur ?

D’un point de vue artistique, il faut rappeler que le répertoire pour chœur est peut-être le plus beau et le plus large qui soit ! Plus prosaïquement, sur le plan du métier et de l’emploi, on a besoin de chefs de chœurs : en milieu scolaire pour le plan choral, dans les conservatoires pour vacciner contre, voire éradiquer la formation musicale…

Extrait de la "Messe en ut" de Mozart par le Chœur Arsys de Bourgogne et la Camerata de Salzburg.