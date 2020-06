Maurice Ohana

L'anniversaire d'un magnifique compositeur du 20ème siècle, libre, indépendant, amoureux des voix et virtuose de l'écriture pour chœur..

Maurice OhCris : IV Mémoriale '44ana est né le 12 juin 1913 à Casablanca. Pianiste, compositeur inspiré, il a écrit de magnifiques œuvres vocales et particulièrement chorales.

Eléis (Swan song) pour 12 voix mixtes a cappella

Comment situez Ohana dans les multiples courants musicaux du 20ème siècle ?

S’il fallait le définir en deux mots: indépendant et libre. Sa singularité peut s’expliquer en partie par ses origines,nourri dans son enfance des cultures andalouses, britanniques et françaises. Il s’approprie les musiques savantes en tant que pianiste mais se passionne très tôt pour les musiques de tradition orale. Son inlassable curiosité le conduira aussi à s’intéresser à la musique ancienne et aux musiques d’Afrique comme d’Orient.

Avoaha : I. Iya-Ngô pour chœur mixte, 3 percussions et 2 pianos.

Comment définir son langage musical ?

Il y a un amour du son, de la texture de la matière sonore. Egalement un sentiment d’espace, d’immensité. C’est une écriture généreuse, toujours d’une théâtralité directe. Son indépendance de langage est manifeste: loin du sérialisme, il utilise de multiples techniques d’écriture qu’il puise aussi bien dans les musiques de tradition orale que chez Stravinsky, par exemple. Et il est dans le plaisir de la polyphonie la plus libre, avec un immense vocabulaire musical: écriture par blocs sonores, scansions, sauts, glissandi, murmures, cris, unissons, accords dissonants, parfois micro-intervalles. Son œuvre vocale et polyphonique constitue un joyau de la composition pour chœur, au 20ème siècle.

Cris : IV Mémoriale '44 pour 12 chanteurs a cappella.