De beaux projets à retrouver après la pandémie : les compétitions et festivals internationaux de chœurs. Au-delà des moments joyeux et festifs, quels en sont les bienfaits, dans un monde artistique déjà bien trop compétitif ?...

Saskia de Ville : Marc-Olivier, l’heure n’est actuellement pas aux grands rassemblements mais que pensez-vous des compétitions et des festivals de chorales ?

Marc-Olivier Dupin : Malgré mon peu de goût pour la compétition frénétique en art, je reconnais les vertus des concours et des festivals consacrées aux chorales.

Saskia de Ville : Pouvez-vous nous en dire davantage sur le Festival des chœurs lauréats de Vaison-La-Romaine ?

Marc-Olivier Dupin : Il existe depuis 1993 et accueille des chœurs du monde entier, chaque année, la dernière semaine de juillet, à Vaison-La-Romaine.

Saskia de Ville : Et plus généralement quel intérêt voyez-vous aux compétitions chorales internationales ?

Marc-Olivier Dupin : Ce sont souvent de beaux moments de rencontres pour les choristes, sur le plan humain et artistiquement. C’est aussi l’occasion pour les chanteurs et chefs de chœur de découvrir de nouveaux répertoires et des styles de vocalité différents.

Saskia de Ville : Qu’apporte la dimension compétitive ?

Marc-Olivier Dupin : Elle stimule grandement les groupes et agit un peu comme pour les équipes sportives qui vont jouer « à l’extérieur » ! Par ailleurs, contrairement à beaucoup de concours internationaux d’instrument, les programmes sont beaucoup plus libres et l’esprit de compétition est donc moins féroce…

Saskia de Ville : Et les compositeurs, ont-ils aussi la possibilité de participer à des compétitions d’écriture pour chœur ?

Marc-Olivier Dupin : Oui, et j’en profite pour vous annoncer que l'Orchestre et le Chœur des Universités de Paris organise la deuxième édition de son concours de composition. Les compositeurs intéressés sont invités à composer une œuvre de 8 à 10 minutes, pour chœur et orchestre. Toutes les informations sont à retrouver ici !

L'actualité de Marc-Olivier Dupin