Les chants de Noël : des tubes planétaires !

À l'approche des fêtes, les célèbres comptines sont sur le bout de toutes les lèvres... Pourtant, les répertoires de Noël sont vastes et variés, de la comptine la plus enfantine, aux monuments polyphoniques les plus sophistiqués. Certains chants sont même devenus de véritables tubes !

Une chorale ukrainienne, au Festival The Great Christmas Carol de Lviv, © AFP / Artur Widak/NurPhoto