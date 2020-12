Le répertoire d'oeuvres à 4 voix

Que peut-on faire à quatre ? une belote ? un tennis ou un ping-pong en double ? un babyfoot ? Non ! On peut tout simplement chanter un extraordinaire répertoire d'œuvres à 4 voix ! Quelques merveilles pour vous appâter...

Commençons par un grand classique : une polyphonie inspirée de Schubert et chantée par l’un de nos plus extraordinaire quatuor vocal, les frères Jacques !

L’écriture à quatre voix permet beaucoup de choses très diverses. Autre exemple, cette fois-ci a cappella, avec un autre quatuor vocal star, le Golden Gate Quartet. Écoutons-les dans un extrait de Put on your old grey bonnet

On peut distribuer les quatre voix de bien des façons : ici, deux femmes et deux hommes avec Smile d’après Charlie Chaplin, de John Turner et Geoffrey Parsons

Quels sont les avantages d’écrire à 4 voix ?

Le langage harmonique tonal – celui de la Renaissance jusqu’à une bonne partie de la musique d’aujourd’hui, comme la chanson, le jazz et d’autres – est construit sur des accords simples à la base, des accords composés de trois sons comme un accord parfait. Alors quatre chanteurs pour trois sons, cela permet toutes sortes de combinaisons, de relais, de lignes mélodiques en tous genres, et dans une certaine liberté...

Mais en remontant davantage dans le temps, existe t-il d’autres merveilles de polyphonies à 4 voix ?

L’écriture pour quatuor vocal existe depuis quasiment l’invention de l’écriture musicale ! Voici par exemple une chanson à boire de Pierre Attaignant, composée au 16ème siècle. Elle est ici réalisée à quatre voix auxquelles se joignent quelques percussions – pour plus de réalisme, les interprètes auraient d’ailleurs dû plutôt taper sur des verres et des bouteilles…

L'actualité de Marc-Olivier Dupin