Le répertoire choral nord-américain

Au pays de cocagne des chœurs universitaires, la découverte d'arrangements magnifiques de pièces dans lesquelles se mêlent la tradition orale, l'inspiration religieuse, le swing, et bien évidemment, une gourmandise effrénée de polyphonie...

Dans de nombreuses universités, la pratique vocale et chorale de groupe est extraordinairement développée avec souvent avec des projets singuliers.

Comme par exemple, Baba Yetu, un chant inspiré d’un Notre Père, en Swahili, composé pour un jeu vidéo en 2005 et chanté par le chœur Universitaire de Stellenbosh.

Une rencontre entre le sacré et le profane.

Presque comme à l‘époque Renaissance ou baroque, quand les compositeurs fous du contrepoint développent sur un choral – Bach au risque de vous étonner… Ici les sources sont plutôt dans la musique religieuse revisitée par la tradition orale. Comme par exemple, à partir d’un Spiritual, par le Georgia State University Singers, un arrangement de My soul´s been anchored.

Les américains semblent moins timorés que nous lorsqu’il s’agit de faire des arrangements ...

En effet, en tous cas moins que les européens d’aujourd’hui, car les baroqueux, Bach, puis Mozart et de nombreux virtuoses du 19ème ne s’en privaient pas. Et en fait dans le répertoire choral américain, il existe tellement de beaux arrangements ! ça vaut la peine de chercher quand on est chef de chœur…

On trouve par exemple un magnifique arrangement pour voix de femmes de I got rythm de Gershwin, réalisé par le génial Ward Swingle, fondateur des Swingle singers.

