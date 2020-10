L'échauffement vocal et instrumental, ce moment magique pendant lequel tout interprète - jeune ou moins jeune, amateur ou professionnel - met son corps en mouvement pour l'amener à chanter ou à jouer. Où et comment le chef de chœur se forme et s'informe sur cette phase essentielle de sa pratique ?

Dans cet extrait d’un tuto de Vox, Sofi Jeannin fait référence au travail vocal des enfants. Les adolescents et adultes ont-ils un même besoin d’échauffement ?

Tout interprète, qu’il soit chanteur ou instrumentiste, doit prendre le temps de mettre son corps en mouvement. L’échauffement – chez les instrumentistes se dit autrement : « se mettre en doigts », ce moment de mettre son propre corps en condition de chanter ou de jouer est très important.

Et il y a des éléments communs dans ce processus : comme le travail de la respiration, de l’étirement et de la relaxation. C’est un moment extraordinaire de retrouver le calme et la concentration pour se préparer à jouer ou à chanter. Et s’échauffer, c’est en quelque sorte savoir apprivoiser son corps par toutes sortes d’exercices, pour le mettre en mouvement (Yoga / Technique Alexander...)

Et avec le temps, chacun se construit sa technique d’échauffement avec les exercices qui lui conviennent le mieux : Glenn Gould par exemple avait l’habitude de se mettre les mains dans l’eau chaude pendant 10’.

Ici, Didier Grojsman avec les enfants du Créa faisant un travail sur la prise d’air

Et pour un chef de chœur, comment acquérir toutes ses techniques d’échauffement ?

Par un apprentissage de la direction de chœur, en formation initiale dans un conservatoire, un pôle supéreur ou centre polyphonique. Mais aussi dans les nombreux stages de formation continue aujourd’hui organisés dans toutes les régions.

Et aussi, par Radio France avec la plateforme interactive Vox, une véritable mine de bonnes idées et d’exemples musicaux pour progresser, artistiquement et pédagogiquement. Sans oublier la myriade de tutos disponibles sur le net

Et puis dans la fiction… comme par exemple dans Sister act 2, Whoopi Goldberg est une bonne sœur, extraordinaire cheffe de chœur qui déchaine les voix de façon irrésistible !

L'actualité de Marc-Olivier Dupin.