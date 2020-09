Johann Christian Bach, organiste et compositeur

C'est son anniversaire, ce samedi 5 septembre. Organiste et compositeur, le petit dernier a pris son envol dans l'Europe des Lumières, ami de Gainsborough et modèle pour Mozart, il a énormément composé pour la voix et les chœurs...

Portrait of Johann Christian Bach (1735-1782) by Thomas Gainsborough, (1727-88) civico Museo Bibliografico Musicale, Bologna, Italy , © Getty / Leemage/Corbis via Getty Images