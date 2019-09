Le Jeu Vocal et Guy Reibel

C’est quoi un jeu vocal ?

Il est difficile d’en donner une définition précise, mais on peut dire que le jeu vocal est une pratique chorale, qui associe des techniques d’improvisation de groupe à une écriture musicale graphique et imagée, souvent en rapport avec le mouvement du corps.

Comment le compositeur Guy Reibel en est-il venu à cette démarche ?

Guy Reibel est un compositeur qui a exploré de nombreux univers sonores : la composition sur du papier à musique, mais également l’électroacoustique avec Pierre Schaeffer dès les années 60, et le jeu vocal avec des partitions visuellement magnifiques, où cohabitent des schémas et des dessins extrêmement parlants.

Chef de chœur et passionné de pédagogie, il a enseigné la composition en particulier au Conservatoire de Paris. Et, qualité rare chez un professeur de composition : il a su laisser s’exprimer la personnalité de chacun de ses étudiants sans chercher à en faire des clones. Parmi ses anciens élèves : Oscar Strasnoy et Alexandros Markéas.

Mais dans le domaine du chant choral, Guy Reibel milite depuis des années au développement de cette forme de créativité de groupe qu’est le jeu vocal, notamment dans le cadre du Centre Européen du Jeu Vocal qu’il a fondé.

A qui s’adresse le jeu vocal ?

Cette pratique peut concerner autant de très jeunes enfants que des musiciens amateurs ou des chanteurs accomplis, des enseignants. Le matériau sonore utilisé dans ces créations spontanées associe toutes les formes de la vocalité : le chant, le murmure, la psalmodie, le bruitage, le parlé, le cri… Donc une infinité de possibilités et de multiples usages pédagogiques, à tous les niveaux – de la maternelle aux professionnels. Une mine d’or pédagogique !