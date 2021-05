Retour sur un chef-d'œuvre du 20ème siècle : The Cave, un opéra multimédia de Steve Reich et Beryl Korot. Pour les amoureux du motet, mais pas pour les détracteurs de la musique répétitive...

Saskia de Ville : Marc-Olivier, retour au 20ème siècle avec une œuvre que vous aimez énormément !

Marc-Olivier Dupin : Oui, The Cave de Steve Reich et de sa femme vidéaste Beryl Korot, un opéra multimédia, créé à Vienne en 1993.

Saskia de Ville : Qu’aimez-vous dans cette œuvre et qu’est-ce qui vous semble important et novateur ?

Marc-Olivier Dupin : Je n’ai vu cet extraordinaire spectacle qu’une seule fois, au Festival d’Automne en 1993. Une sobre scénographie construite à partir d’une sorte d’échafaudage, cinq écrans, un ensemble instrumental et quatre chanteurs. Le sujet : le questionnement d’américains, de palestiniens et d’israéliens sur la grotte d’Abraham, un lieu important pour les religions monothéistes.

Sur le plan musical, ce que j’aime chez Reich est sa passion pour la voix, la ligne mélodique et la prosodie. Voici un extrait de « Who is Hagar ? », dans lequel se mêlent voix parlées, polyphonie vocale et instruments.

Saskia de Ville : C’est en quelque sorte un retour au motet ancien ?

Marc-Olivier Dupin : En effet ! Reich est fasciné par le jeu sur le phonème, la répétition, l’allitération. Ce qui est aussi extraordinaire dans The Cave, c’est le rôle de l’image, y compris lorsque l’on voit la main qui écrit le mot chanté ou parlé. C’est en quelque sorte un motet en 3D !

Saskia de Ville : Et quel est l’ensemble vocal qui a créé l’œuvre ?

Marc-Olivier Dupin : C’est l’ensemble Theatre of voices, dirigé par Paul Hillier. Cette formation a pour répertoire à la fois la musique contemporaine et la musique ancienne, notamment Renaissance. On les retrouve ici dans Proverb, une autre splendide composition de Steve Reich commandée par cet ensemble.

