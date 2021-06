De son bric-à-brac choral et polyphonique, Marc-Olivier a ressorti de bien singuliers objets... Est-ce bien raisonnable ?

Saskia de Ville : Marc-Olivier, vous nous livrez ce matin un bric à brac vocal plutôt réjouissant …

Marc Olivier Dupin : Oui ! après ces temps difficiles retrouvons le sourire comme par exemple avec cette fugue parlée, ici chantée par un quatuor vocal, mais qui peut l’être également par un chœur. Trinidad :

Saskia de Ville : Quelle sens de l’articulation ! Mais n’auriez-vous pas quelque chose de plus mélodique et de plus français ?

Marc Olivier Dupin : bien sûr, Saskia, comme par exemple un sujet d’actualité, avec la complicité de Maurice Ravel et des 4 Barbus

Saskia de Ville : Bon ! mais vous n’appelez pas à manquer de voix dans les chœurs amateurs, tout de même ?

Marc Olivier Dupin : mais non, bien sûr, car le chant choral apporte toutes sortes de joies… En voici un exemple dans un choral bien particulier, prétendument écrit par un fils de Bach, peu connu dont on ne connaitrait seulement les initiales. Vous avez reconnu P.D.Q. Bach. Voici un extrait donné en concert à Carnegie Hall à New York en 1966. Et vous y retrouverez tous les dangers de la crise de fou-rire lorsque l’on chante en chœur…

L'actualité de Marc Olivier Dupin