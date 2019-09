L'éclectisme de Sequenza 9.3

Le développement actuel des pratiques chorales dans notre pays est remarquable ! Il y a de plus en plus de chœurs et d’ensemble vocaux professionnels de qualité et des générations de jeunes chefs de chœurs réellement talentueux. Dans ce paysage on retrouve la diversité des répertoires, de la musique ancienne aux multiples formes de la création d’aujourd’hui.

Ce matin, Marc-Olivier Dupin nous propose de retrouver Sequenza 9.3, un ensemble professionnel d’une douzaine de chanteurs, dirigé par l’extraordinaire cheffe de chœur, Catherine Simonpietri.

Quelles sont les qualités nécessaires pour chanter et diriger la musique d’aujourd’hui ?

Comme pour toutes les œuvres chorales, les chanteurs doivent avoir une intonation parfaite, une maîtrise du rythme et une extraordinaire écoute du groupe… Il faut aussi que le ou la cheffe de chœur sache équilibrer les différentes parties et les timbres, tel un grand cuisinier qui sait doser les ingrédients ! Et tout cela demande une oreille analytique d’une précision extrême, ce que possède Catherine Simonpietri, parmi d’autres qualités. C’est ainsi que depuis sa création en 1998, Sequenza 9.3 a créé plus d’une soixantaine d’œuvres de compositeurs : Hersant, Escaich, Markéas...

Mais ce n’est pas la seule activité de l’ensemble.

En effet. Sequenza 9.3 vient de s’engager dans un projet pédagogique singulier, consacré à des Berceuses corses. Les beaux arrangements de François Saint Yves sont pour 6 femmes a capella. Si vous êtes passionnée par les nouvelles technologies, allez fureter sur l’application de Nomadmusic pour ce projet.

Plus d'infos sur le site de Sequenza 9.3