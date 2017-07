Les 30 ans de l'ensemble Les Passions - Jean-Marc Andrieu.

Programme musical...

♫Marc-Antoine CHARPENTIER : Beata est Maria H.25, Vincent Lièvre-Picard (haute-contre), Sébastien Obrecht (taille), Jean-Manuel Candenot (basse), Les Passions, Jean-Marc Andrieu (direction) - Album "Beata est Maria : Marc-Antoine Charpentier" - label Ligia 2011.

♫Arcangelo CORELLI (1653-1713) / Francesco GEMINIANI (1687-1762) : Follia pour flûte à bec et cordes (arrangement Jean-Marc Andrieu d'après transcription de la sonate de Corelli, Walsh 1702 et concerto grosso opus 5 n°12 de Geminiani), Les Passions, Jean-Marc Andrieu (flûte à bec et direction) - Album "FolieS ! " - label Ligia Digital 2014.

♫Nicola PORPORA : Concerto en fa majeur pour violoncelle (Allegro, Largo, Allegro), Etienne Mangot (violoncelle), Les Passions, Jean-Marc Andrieu (direction) - Album "Vêpres Vénitiennes. Porpora / Vivaldi" - label Ligia Digital Lidi 0202185-07

♫Antoine-Esprit BLANCHARD (1696-1770) : Chœurs Et ipse redimet Israël, Requiem aeternam, De Profundis (1740), Chœur de chambre Les Eléments (Joël Suhubiette, direction), Les Passions, Jean-Marc Andrieu (direction) - Album "Blanchard : Magnificat à la Chapelle Royale" - label Ligia 2016. Lidi 0202313-16

♫Jean GILLES : Te Deum (extraits), Anne Magouët (dessus), Vincent Lièvre-Picard (haute-contre), Alain Buet (basse), Chœur de chambre Les Eléments, Les Passions, Jean-Marc Andrieu (direction) - Album " Jean Gilles : Messe en ré / Te Deum" label Ligia Digital.

♫Jean GILLES : Motet Diligam te domine, Anne Magouët (dessus), Vincent Lièvre-Picard (haute-contre), Alain Buet (basse), Chœur de chambre Les Eléments (Joël Suhubiette, direction) - Les Passions, Jean-Marc Andrieu (direction) - Album "Requiem et Motet de Jean Gilles" - label Ligia Digital 2010.

♫ANONYME : Cantem Nadal / Noël baroque Occitan, Les Passions, Les Sacqueboutiers, La Mounède, Jean-Marc Andrieu (flûtes à bec, percussions, chant) - Album "Cantem Nadal Noël Baroque Occitan " - label Ligia Digital 2009.

, © Passions-Radio France Montpellier©Jean-Jacques Ader

 Samedi 8 juillet. 21h. Festival Les Traversées, Abbaye de Noirlac. Bruère-Allichamps (18), Requiem et Lamentations Jean Gilles, Solistes, Les Eléments, Les Passions, 37 artistes, direction J-M Andrieu

 Vendredi 21 juillet. 21h. Festival Musique Ancienne de Callas, Eglise de Bargemon (83)Folies et Vivaldi, Les Passions, 8 musiciens, direction J-M Andrieu

 Lundi 7 août. 21h. Festival du Périgord pourpre, Abbaye de Saint Avit Sénieur (24, )Stabat Mater de Pergolèse, Magali Léger et Paulin Bündgen, Les Passions 6 musiciens, direction J-M Andrieu