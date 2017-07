Les 30 ans de l'Ensemble Stradivaria - Daniel Cuiller.

Deuxième partie (13h-14h) : les 30 ans de Stradivaria de Daniel Cuiller.

, © Stradivaria

♫ Jean Philippe RAMEAU : Ouverture Air pour les esclaves, Rigaudon, Suite de divertissements pour « Les Indes Galantes » Album "Francoeur / Rameau: Suites de Symphonies " - Label CYPRES 056F74

♫ François REBEL et François FRANCOEUR : « Pirame et Thisbé » (tragédie lyrique en un prologue et 5 actes), Chœur de l’Acacémie baroque (Philippe Le Corf, direction), Judith Van Wanroij (Judith), Katia Velletaz (Zoroaïde), Jean Teitgen (Zoroastre) Stradivaria, Daniel Cuiller (direction) - Album "Pirame et Thisbé" - Label Mirare 015DM4KU

♫ Biagio MARINI : « Sonata in eco » Air, un peu vivement, Ensemble Stradivaria, Daniel Cuiller (direction) - Album "A Tre Violini - Stradivaria" - Label Cypres CYP1633

♫ Georg Philipp TELEMANN : Ouverture, Tafelmusik n°1 en mineur, Prélude et Allemande, Stradivaria, Daniel Cuiller (direction) Album "Telemann - Concertos et Suites" - Label Mirare 0DN5XGA

♫ François COUPERIN : Concert royal N° 1 Prélude, Allemande, Sarabande, Fuguète, Les Goûtes réunis ou nouveaux concerts, Stradivaria, Daniel Cuiller (direction). Album "Concerts Royaux et Les Goûts Réunis" - Label Mirare MIR005

♫ Henry MADIN : Récit de dessus "Dignare Domine", Choeur In Te Domine speravi, Te Deum, Anne Magouët (soprano), Ensemble Stradivaria, Daniel Cuiller (direction) - Album "Motets pour les Victoires de Louis XV" - Label Alpha Classics 963

♫ François FRANCOEUR : Symphonies pour le mariage du Comte d’Artois / Enr. live 16 octobre 2016 à Fukuoka (Japon), par Stradivaria, Daniel Cuiller (direction).Album "Rebel / Francoeur" - Label CYPRES 056F74

- le 24 juillet 2017 - 15:00, Danse contre Danse – CREATION 2017, au Centre Culturel Le Savoie, Saint-Michel-de-Maurienne (73), également le 25 juillet à 21h à l’église de Valloire.

- le 30 juillet 2017 - 16:00, Récital Bach-Biber, Chapelle Saint Germain de Cesseras (34)

- le 24 août 2017 - 17:00, Grande Suite Rocaille – CREATION 2017, Centre Culturel Joël Le Thule à Sablé-sur-Sarthe (72), également le 26 août à 21h à Monyenmoutier (88).