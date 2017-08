Les 30 ans de La Capella Reial de Catalunya - Jordi Savall / Les 30 ans du Capriccio Stravagante - Skip Sempé

Première partie (12h-13h) : les 30 ans de la Capella Reial de Catalunya - Jordi Savall

Programmation musicale

, © franceinfo.fr

♫Mateu FLETXA L’ANCIEN (ca. 1481-1533) : La Bomba (Dindirindin) – Ensalada, par Montserrat Figueras (soprano), Studium Musicae Valencia, Studium Musicae Valencia, Hespèrion XX, Jordi Savall (direction) - Album "Hespèrion XX, Jordi Savall ‎– Ensaladas" - Label Astrée Auvidis ‎ E 7742.

♫Père Joan ALDOMAR ANONYME : Ah, Pelayo que desmayoSi de vos mi bien (instrumental), La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (dessus de viole et direction) / Enr. Collégiale du Château de Cardona, Catalunya) - Label "El Cançoner Del Duc De Calàbria - Mateu Fletxa, Bartomeu Càrceres" - Label Alia Vox ‎ AVSA 9897

♫Sebastian AGUILERA DE HEREDIA (ca. 1575-1627) : Ensalada (instrumental), Studium Musicae Valencia, Hespèrion XX, Jordi Savall (direction) - Album "Hespèrion XX, Jordi Savall ‎– Ensaladas" - Label Astrée Auvidis ‎ E 7742

♫ANONYME : Un Niño nos es nacido (instrumental), La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (dessus de viole et direction) / Enr. Collégiale du Château de Cardona, Catalogne), septembre 1995 - El Cançoner del Duc de Calàbria (1526-1554) - Album "El Cançoner Del Duc De Calabria" - Label Astrée Auvidis ‎ E 8582

♫Claudio MONTEVERDI : Deus in adiutorium – Domine ad adjuvandum a 6, Vespro della Beata Virgine, par Montserrat Figueras, Maria Cristina Kiehr, Guy de Mey, Gerd Türk, Chœur du Centre de musique ancienne de Padoue - Chiesa degli Eremitani, Padova, Italie - Album "Claudio Monteverdi : Vespro della Beata Vergine" - LabelAstrée Auvidis ‎E 8719

♫B. RAMOS DE PAREJA ANONYME : Mundus et Musica et totus concentus (canon perpetuum) Si us voleu ben despertar (villancico) Montserrat Figueras, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (direction) - « Bartomeu Càrceres, Anonymes XVe siècle, Villancicos et Ensaladas, Enr. Collégiale romane du Château de Cardona, Catalunya, janvier 1990. Album "Bartomeu Càrceres – Anonymes 16e siècle - Villancicos et Ensaladas" - Label Astrée Auvidis ‎E 8723

♫Bartomeu CARCERES : Falalalanlera (villancico), Montserrat Figueras, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (direction) - « Bartomeu Càrceres, Anonymes XVe siècle, Villancicos et Ensaladas, Enr. Collégiale romane du Château de Cardona, Catalunya, janvier 1990. Album "Bartomeu Càrceres – Anonymes 16e siècle - Villancicos et Ensaladas" - Label Astrée Auvidis ‎E 8723

♫Joan CEREROLS : Kyrie, Missa de Batalla, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (direction) - Label "El Cançoner Del Duc De Calàbria - Mateu Fletxa, Bartomeu Càrceres" - Label Alia Vox ‎ AVSA 9897

♫Claudio MONTEVERDI : Pulchra es, motet a 2, Montserrat Figueras, Maria Cristina Kiehr (cantus 1 et 2), par Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (direction) - Album "Claudio Monteverdi : Vespro della Beata Vergine" - Label Astrée Auvidis ‎E 8719

♫ANONYME Turquie : Taksim et danse pour kaval et percussions, Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall (direction) -Album "Le Royaume Oublié - La Croisade Contre Les Albigeois - La Tragédie Cathare" - Label Alia Vox ‎AVSA 9873

_♫_La Paix de Jérusalem (psaume 122), Montserrat Figueras, La Capella Reial de Catalunya, Al-Darwisii, Hespèrion XXI, Jordi Savall (direction) Album "Jérusalem - La Ville Des Deux Paix : La Paix Céleste Et La Paix Terrestre" - Label Alia Vox ‎AVSA 9863

♫ANONYME : El nino il mijor (Enfant le plus beau) Montserrat Figueras, Capella reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Adriana Fernandez, Arianna Savall, Gloria Banditelli, Ulises Martinez, Enrique Barona

, © musicaantigua.com

Retrouvez Jordi Savall et La Capella Reial de Catalunya :

- le 23 août au festival de Sablé-sur-Sarthe avec « Orient Occident"

- 30 août au festival d’Utrecht : Heinrich Isaac.

- 17 septembre au festival de Besançon avec le projet « Orpheus XXI ».

- 19 septembre à la salle Gaveau : Dialogues Celtiques.