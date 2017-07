Les 25 ans du Concerto Soave - Jean-Marc Aymes / Les 30 ans de la Simphonie du Marais - Hugo Reyne

Première partie (12h-13h) : les 25 ans du Concerto Soave de Jean-Marc Aymes.

♫Giovanni Felice SANCES (1600-1679) : Accenti Queruli, Maria-Christina Kiehr (soprano), Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (direction) Album "Extases Baroques : Motetti E Cantade A Voce Sola" - Label L’Empreinte Digitale ED 13119

♫Barbara STROZZI (1619-1677) : Salve Regina, Maria-Cristina Kiehr (soprano), Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (direction) Album "Barbara Strozzi : Sacri Musicali Affetti" - Label L’Empreinte Digitale ED1995

♫Tarquinio MERULA : Canzone pour orgue, Jean-Marc Aymes à l’orgue.

♫Giovanni DE MACQUE : Stravaganzza aux instruments - Madrigali e canzonette - Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (direction) / hmc 2003

♫Sigismondo D’INDIA : Madrigal Mentre che’l cor, Maria-Cristina Kiehr (soprano), Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (direction) Album " Sigismondo D'India - Madrigali E Canzonette" - Label Harmonia Mundi HMC 901774

♫Michelangelo ROSSI : Toccata quarta, Jean-Marc Aymes (claviorganum) - Album "Lamentazioni per la Settimana Santa" - Label Harmonia Mundi HMC901952

♫Domenico MAZZOCHI : Lamento Lagrime amare, Maria Cristina Kiehr (soprano) - Album "Canta La Maddalena" - Label Harmonia Mundi ‎ HMC 901698

♫Girolamo FRESCOBALDI : Toccata et canzon pour harpe et clavecin, Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (directon) - Album "Canta La Maddalena" - Label Harmonia Mundi ‎ HMC 901698

♫Alessandro SCARLATTI : Ombre opache, Maria-Cristina Kiehr (soprano), Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (direction) Album "Alessandro Scarlatti : Bella madre dei fiori. Cantates" - Label Harmonia Mundi HMG501725

♫Carlo GESUALDO DA VENOSA : Madrigal Livre VI Ardita Zanzaretta, Concerto Soave - Album "Gesualdo et Maione: Tribulationem (Mottetti, madrigali e capricci)" - Label Zig-Zag Territoires 2013

♫Ascanio MAIONE :Canzona francesa quarta pour harpe et clavecin, Jean-Marc Aymes et Concerto Soave - Album "Gesualdo et Maione : Tribulationem- Mottetti, madrigali e capricci" - Label Zig-Zag Territoires 2013

♫Claudio MONTEVERDI : Aria detta Balletto, Scherzi musicali, par Concerto Soave, Jean-Marc Ames (direction) - Album "Monteverdi / Scherzi Musicali " - Label Harmonia Mundi HMC 2005 .