Les 25 ans des Talens Lyriques - Christophe Rousset

Les Talens Lyriques - Christophe Rousset : 25 ans (1991)(2)

Georg Friedrich HÄNDEL : Ouverture, Scipione HWV 209, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - 1993 - 2010 - Aparté.

Georg Friedrich HÄNDEL : Ah spietato, Amadigi, Sandrine Piau (soprano), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Naive 2004.

Niccolo JOMMELLI : Cercar fra i perigli, Armida abbandonata (Acte II, scène 2), Véronique Gens (Erminia), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Ambroisie 2005.

Jean-Joseph CASSANEA de MONDONVILLE : Chantez dans vos fêtes charmantes, Loure, Gigue, Les Fêtes de Paphos (Acte II, Scène 6) - Oiseau Lyre - Decca 1997.

Jean-Baptiste LULLY : Heureuse intelligence, Choeur des suivant(es) de Vertu et Fortune, Persée (1682), Les chantres de la chapelle du CMBV, Les Talens lyriques, Christophe Rousset (direction) - Astrée 2001.

Jean-Philippe RAMEAU : Ouverture, Zoroastre, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction).

Jean-Philippe RAMEAU : Tristes apprêts, Castor et Pollux (Acte I, Scène 3, Air de Télaire), Véronique Gens (soprano), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Virgin 2006.

Luigi CHERUBINI : Ah nos peines (Acte II, Scènes 4, Air de Néris), Médée, Véronique Gens (soprano), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Virgin 2009.

Jean-Baptiste LULLY : Venez venez haine implacable (Armide), Je réponds à tes yeux (La Haine et choeur), Amour sors pour jamais (La Haine et choeur), Sors sors du sein d'Armide (La Haine et Armide), Marie-Adeline Henry (Armide), Marc Mauillon (la Haine), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Aparte 2017.

Georg Friedrich HÄNDEL : Scoglio d'immota fronte, Scipione, Sandrine Piau (soprano), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Naive 2004.

Au Festival de Sablé le 25 août à 17h avec « La Sultanne », et « L’Impériale », extraits des Nations de François Couperin. Egalement, le 4ème Livre de pièces de viole de Marin Marais.