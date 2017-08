La Grande Ecurie et la Chambre du Roy - Jean-Claude Malgoire : 50 ans (1966)

Programmation musicale

♫ Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) :Réjouissance et Menuets 1 et 2, Royal Fireworks HWV 351, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) / Eglise ND du Liban Paris 1985 - Album " HÄNDEL - Water Music - Music For The Royal Fireworks" - Label Sony Classical ‎SBK 48285

♫ Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) :Triomphez généreux Alcide (Acte V), Jean-Philippe Lafont, Howard Crook, Sophie Marin-Degor, Gilles Ragon, Jean-François Gardeil, Michel Dens, Véronique Gens, Olivier Lallouette, Ensemble Vocal Sagittarius (Michel Laplénie), La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Alceste ou le triomphe d'Alcide - Jean-Baptiste Lully" - Label Naïve 782012

♫ Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) : O la tromba, Rinaldo (Acte III), Carolyn Watkinson (mezzo-soprano), La Grande Écurie et la Chambre du Roy,, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Georg Friedrich Händel – Rinaldo" - Label CBS Masterworks ‎ 79308

♫ Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) :Ouverture, Les Noces de Figaro, Nicolas Rivenq, Danielle Borst, Sophie Marin-Degor, Hubert Claessens, Patrick Donnelly, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Enregistrement privé Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines de l’Atelier Lyrique de Tourcoing, 1996.

♫ Claudio MONTEVERDI (1567-1643) : Sento un certo non so che (Acte II, scène 5), Le Couronnement de Poppée SV 308, Dominique Visse (alto) et Catherine Dussaut (soprano), La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) Album "MONTEVERDI - L'incoronazione di Poppea" - Label CBS M3K 39728

♫ Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764) : Menuets I/II – Tambourins I/II, Platée, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Platée - Rameau" - Label Calliope CAL 9424.5

♫ Antonio VIVALDI (1678-1741) :Gloria patri, Sicut erat in pricipio, Psaume 109 Dixit Dominus, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) Album "Vivaldi ‎– Ses Plus Belles Pages" - Label Sony Masterworks ‎ SK 42620

♫ Antonio VIVALDI (1678-1741) :Stabat Mater dolorosa (1er verset), Stabat Mater RV 621, Helen Watts (contralto), La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Vivaldi ‎– Stabat Mater" - Label Sony Classical ‎500697 2

♫ Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) :Venite pur avanti Acte I Scène 20, Don Giovanni K. 527, par Nicolas Rivenq (Don Giovanni), Danielle Borst (Donna Anna), Véronique Gens (Donna Elvira), Simon Edwards (Don Ottavio) La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Mozart - Don Giovanni" - Label Auvidis Astrée 1996

♫ Sigismund NEUKOMM (1778-1858) : Agnus Dei, Missa Solemnis pro die Acclamationis Johannis VI, Marie Camille Vaquié et Camille Poul (sopranos), Gemma Coma-Alabert (mezzo-soprano), Daniel Auchincloss (ténor), Jonathan Gunthorpe (baryton), Chœur de chambre de Namur, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Album "Brésil - Missa Solemnis Pro Die Acclamationis Johannis VI" - Label K617 - 212

Dans le cadre de Lille 3000,représentations à Tourcoing, église Notre Dame des Anges, du 15 au 17 mai 2009...

♫ Joseph HAYDN (1732-1809) :Sing dem Herren, alle Stimmen !, Die Schöpfung, Chœur l'Atelier des Voix (direction Benoît Haller), Elèves de la Maîtrise Boréale (Adélaïde Stroesser, chef de chœur), Liliana Faraon, Jan Kobow, Alain Buet (solistes), La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Jean-Claude Malgoire (direction) - Enregistrement privé de l’Atelier Lyrique de Tourcoing