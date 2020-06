Wash Wash : Manu Dibango, Foehn Trio, Baptiste Herbin, Eddie Harris, Duke Pearson and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, des notes à faire tremper, des notes au gout salé, des notes mouillées qui nous feront naviguer de Londres à Rio. Baignade autorisée... Flottaison assurée.

Programmation musicale

Georgie Fame - Blue Prelude (Gordon Jenkins, Joe Bishop)

Album The Third Face of Fame

Art Ellefson (saxophone), Cyril Reubens (saxophone), Harry Klein (saxophone), Ronnie Scott (saxophone), Tommy Whittle (saxophone), Tony Coe (saxophone), Albert Hall (trompette), B. Haughey (trompette), Derek Healey (trompette),, Derek Watkins (trompette), G. Bowen (trompette), Ian Hamer (trompette), Les Condon (trompette), Gib Wallace (trombone), John Marshall (trombone), Morris Platt (trombone), Ernie Shear (guitare), George Kish (guitare), John McLaughlin (guitare), Terry Smith (guitare), Arthur Greenslade (piano), Gordon Beck (piano), Frank Clarke (basse), Ronnie Seabrooke (basse), Phil Bates (basse), Hayden Jackson (batterie), Bill Eyden (batterie)

CBS

Prince Buster - Wash Wash (Cecil Bustamente Campbell)

Single de 1964

Prince Buster (voix)

Blue Beat

Duke Pearson - Honeybuns

Album Honeybuns

James Spaulding (saxophone alto), Pepper Adams (saxophone baryton), Les Spann (flûte), Johnny Coles (trompette), Garnett Brown (trombone), Duke Pearson (piano), Bob Cranshaw (contrebasse), Mickey Roker (batterie)

Atlantic

Eddie Harris - How Can I Find Some Way to Tell You (Bradley Bobo, Eddie Harris)

Album How Can You Live Like That ?

Eddie Harris (piano, voix), Buddy Collette (saxophone alto), Charles Owens (saxophone ténor), John Kelson (saxophone ténor), Bill Green (saxophone alto), Delbert L. Hill (saxophone baryton), Albert Aarons (trompette), Bobby Bryant (trompette), Snooky Young (trompette), Oscar Brashear (trompette), Garnett Brown (trombone), George Bohanon (trombone), Grover Mitchell (trombone), Benny Powell (trombone basse), Ronald Muldrow (guitare), Bradley Bobo (basse), Paul Humphrey (batterie)

Atlantic

Baptiste Herbin - Gemeos (Baptiste Herbin)

Album Vista Chinesa

Baptiste Herbin (saxophone alto), Eduardo Farias (piano), Ademir Junior (saxophone ténor), Rafael Rocha (trombone), Jefferson Lescowich (contrebasse), Xande Figueiredo (batterie)

Space Time Records

Novos Baianos - Brasil Pandeiro (Assis Valente)

Album Acabou Chorare

Moraes Moreira (voix), Baby Consuelo (voix, cabasa, maracas), Paulinho Boca de Cantor (voix, tambourin), Pepeu Gomaes (guitare électrique, craviola), Jorginho (cavaquinho), Baixinho (grosse caisse), Dadi (basse), Bolacha (bongos)

Som Livre /Mr Bongo

Manu Dibango - Besoka (Manu Dibango)

Album Manu 76

Manu Dibango (voix, saxophone, orgue, marimba), Claude Vamur (batterie), Lucian Dobat (batterie), Manu Radanet (tumbas), Freddy N'Kounkou (percussions), Jo Tango (guitare basse), Christian Padovant (guitare basse), Jerry Malekani (guitare), Slim Pezin (guitare), Andre Koffana (guitare), Gaston Olinge (guitare), Bernard Ntone (guitare), Alex Francfort (piano), Patrick Bourgoin (saxophone, flûte), Marri Haurai (saxophone, flûte), Pierre Dutour (trompette), Freddy Hovseplan (trompette), Francis Skeckar (trompette), Christian Guizien (trombone), Jacques Bolognesi (trombone), Marc Skeckar (trombone), Patrick Francfort (batterie)

Fiesta

Village of the Sun - TED (Binker Golding, Moses Boyd, Simon Ratcliffe, Ted Moses)

Single de 2020

Binker Golding (saxophone alto), Moyses Boyd (batterie), Simon Ratcliffe

Gearbox

Foehn Trio - Camera Obscura

Album Highlines

Christophe Waldner (piano, claviers), Cyril Billot (contrebasse, synthé basse), Kévin Borqué (batterie, pads)

Mad Chaman

Nérija - Valleys (Inga Eichler)

EP Nérija

Cassie Kinoshi (saxophone alto), Nubya Garcia (saxophone ténor), Sheila Maurice -Grey (trompette), Rosie Turton (trombone), Shirley Tetteh (guitare électrique), Inga Eichler (contrebasse), Lizy Exell (batterie)

Domino