Vrai ou faux ? : Mildred Bailey, Kamasi Washington, Guilhem Flouzat, Ray Barretto and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Qu'on soit fatigué, qu'on soit perdu, qu'on ait nos humeurs, la musique adoucira nos moeurs. Vrai ou faux ?

Programmation musicale :

Mildred Bailey, Dorsey Brothers Orchestra - Doin’ The UptownLowdown (Harry Revel, Mack Gordon)

Single 1933

Mildred Bailey (voix), Bing Crosby (voix), Dorsey Brothers Orchestra, Bunny Berigan (trompette), Mannie Klein (trompette), Tommy Dorsey (trombone), Jimmy Dorsey (clarinette, saxophone alto), Larry Binyon (saxophone ténor), Fulton McGrath (piano), Dick McDonough (guitare), Artie Bernstein (basse), Stan King (batterie)

Brunswick

Bobby Hutcherson - Wrong or Right (Bobby Hutcherson)

Album Cirrus

Bobby Hutcherson (vibraphone), Woody Shaw (trompette), Harold Land (saxophone), Emmanuel Boyd (saxophone), Bill Henderson (Fender Rhodes), Ray Drummond (basse), Larry Hancock (batterie), Kenneth Nash (percussions)

Blue Note

Ray Barretto - New York Soul (Ray Barretto, Louis Cruz)

Album Hard Hands

Ray Barretto (congas), "Papy" Roman (trompette), Roberto Rodriguez (trompette), Louis Cruz (piano), Mr. Soul (basse), Tony Fuentes (bongos), Orestes Vilato (timbales), René López (voix)

Fania

Johnny Griffin - So Tired (Bobby Timmons)

Album The Big Soul-Band

Johnny Griffin (saxophone ténor), Clark Terry (trompette), Bob Bryant (trompette), Julian Priester (trombone), Matthew Gee (trombone), Frank Strozier (saxophone alto), Edwin Williams (saxophone ténor), Charlie Davis (saxophone baryton), Harold Mabern (piano), Vic Sproles (basse), Charlie Persip (batterie)

Riverside

Guilhem Flouzat Trio - Perdido (Chano Pozo)

Album A Thing Called Joe

Sullivan Fortner (piano), Desmond White (contrebasse), Guilhem Flouzat (batterie)

Sunnyside

Will Davis Trio - St George’s Groove (Will Davis)

Album Have Mood, Will Call...

Will Davis (piano), William Austin (contrebasse), Oliver Jackson (batterie)

Sue

Kamasi Washington - The Rhythm Changes (Kamasi Washington)

Album The Epic

Kamasi Washington (saxophone ténor), Igmar Thomas (trompette), Ryan Porter (trombone), Cameron Graves (piano, choeur, Brandon Coleman (claviers), Miles Mosley (basse acoustique), Stephen Bruner (basse électrique), Tony Austin (batterie), Ronald Bruner (batterie), Patrice Quinn (voix, choeur), Neel Hammond (violon), Tylana Renga Enomoto (violon), Paul Cartwright (violon), Jennifer Simone (violon), Lucia Micarelli (violon), Molly Rodgers (alto), Andrea Whitt (alto), Artyom Manukyan (violoncelle), Ginger Murphy (violoncelle), Dawn Norfleet (choeur), Thalma de Freitas (choeur), Maiya Sykes (choeur), Gina Manziello (choeur), Natasha F Agrama (choeur), Dwight Trible (choeur), Steven Wayne (choeur), Taylor Graves (choeur), Charles Jones (choeur), Jason Morales (choeur), Dexter Story (choeur), Tracy Carter (choeur)

Brainfeeder

Roberto Negro – Odile (Roberto Negro)

Album Papier Ciseau

Roberto Negro (piano, claviers, électroniques), Emile Parisien (saxophone soprano), Valentin Ceccaldi (basse), Michele Rabbia (batterie, électroniques)

Label Bleu

Meredith Monk, Bruce Brubaker, Ursula Oppens - Ellis Island (Meredith Monk)

Album Meredith Monl Piano Songs

Ursula Oppens (piano), Bruce Brubaker (piano)

ECM

Nostalgia 77 - Quiet Dawn (Ben Lamdin)

Album Everything Under the Sun

Beth Rowley (voix), Mark Hanslip (saxophone ténor), Ross Stanley (piano), Riaan Vosioo (basse), Graham Fox (batterie), Milo Fell (percussions)

Tru Thoughts