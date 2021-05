Viva Italia ! : Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Stefano Di Battista, Francesco Bearzatti and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on veut Capri, on veut Napoli, ce soir on veut l'Italie !

Programmation musicale

Rosemary Clooney - Mambo Italiano (Bob Merrill)

Rosemary Clooney (voix)

Single de 1954

Columbia

Jay Jay Johnson, Clifford Brown - Capri (Gigi Gryce)

Clifford Brown (trompette), Jay Jay Johnson (trombone), Jimmy Heath (saxophone ténor), John Lewis (piano), Percy Heath (contrebasse), Kenny Clarke (batterie)

Album Jay Jay Johnson with Clifford Brown

Blue Note

Stefano Di Battista - Cosa avete fatto a Solange (Ennio Morricone)

Stefano Di Battista (saxophone soprano), Fred Nardin (piano), Daniele Sorrentino (contrebasse), André Ceccarelli (batterie)

Album Morricone Stories

Warner

John Zorn - The Sicilian Clan (Ennio Morricone)

Jonh Zorn (saxophone alto), Bill Frisell (guitare), Wayne Horwitz (claviers), Fred Frith (basse), Joey Baron (batterie)

Album Naked City

Elektra

Raphael Gualazzi - Reality & Fantasy (Gilles Peterson remix) (Raphael Gualazzi)

Raphael Gualazzi (piano, voix, kazzo, choeurs), Felice Del Gaudio (contrebasse), Luca Florian (percussions)

Album Reality & Fantasy

Parlophone

Paolo Fresu Quintet - Chiaro (Paolo Fresu)

Paolo Fresu (trompette, bugle, effets), Tino Tracama (saxophones), Roberto Cipelli (Fender Rhodes), Attilio Zanchi (contrebasse), Ettore Fioravanti (batterie, percussions)

Album i 30 !

Tuk Music

Rita Marcotulli - Tuareg

Rita Marcotulli (piano)

Album The Light Side of the Moon

Le Chant du Monde

Giovanni Guidi, Gianluca Petrella, Louis Sclavis, Gerald Cleaver - Ida Lupino (Carla Bley)

Giovanni Guidi (piano), Louis Sclavis (clarinette basse), Gianluca Petrella (trombone), Gerald Cleaver (batterie)

Album Ida Lupino

ECM

Giovanni Falzone Open Quartet - Sentiero (Giovanni Falzone)

Giovanni Falzone (trompette), Enrico Zanisi (piano), Jacopo Ferrazza (contrebasse), Alessandro Rossi (batterie)

Album L’albero delle fate

Parco della musica

Giovanni Tommaso Quintet - Sixteen Blues (Giovanni Tommaso)

Giovanni Tommaso (contrebasse), Paolo Fresu (trompette), Massimo Urbani (saxophone alto), Danilo Rea (piano), Roberto Gatto (batterie)

Album Via G.T.

Red Records

Roberto Murolo - Casa sulitaria (Roberto Murolo, Oliviero)

Album La chanson napolitaine de Roberto Murolo

Iris Music

Francesco Bearzatti, Tinissima 4tet - El triunfo Del Zorro (Franceso Bearzatti)

Francesco Bearzatti (saxophone), Givanni Falzone (trompette), Danilo Gallo (basse), Zeno De Rossi (batterie, percussions)

Album Zorro

CAMjazz