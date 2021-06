Tristes et joyeux : Billie Holiday, Eric Séva, Eddy Louiss, Don Pullen, Christian McBride and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Que l'on soit triste ou joyeux, quand on se remue, de toute façon, on va vers le mieux ! Alors, écoutons Christian McBride: "Shake your booty !"

Programmation musicale

Johnnie Taylor - Ain’t That Loving You (For More Reasons Than One) (Homer Banks, Allen A. Jones)

Johnnie Taylor (voix)

Single de 1967

Stax

Christian McBride - Who’s Making Love (Homer Banks, Bettye Crutcher, Don Davis, Raymonf Jackson)

Album Out Here

Christian Sands (piano), Chritian McBride (contrebasse), Ulysses Owens Jr. (batterie)

Mack Avenue

Eddy Louiss - Mazurka Cacodou (Eddy Louiss)

Eddy Louiss (orgue, voix),

Album Flomela

Barclay

Gene Ammons - Jungle Strut (Gene Ammons)

Gene Ammons (saxophone ténor), Sonny Phillips (orgue), Buster Williams (basse), Frankie Jones (batterie), Candido (congas)

Album Brother Jug !

Prestige

Dominique Ponty, Stefan Lakatos - Für Fritz, Chaconne in A Minor (Moondog)

Dominique Ponty (piano), Stefan Lakatos (trimba)

Album Moondog : Piano Trimba

Shiiin

Hobocombo, Nils Ostendorf - Desert Boogaloo (Moondog)

Hobocombo (instruments divers), Nils Ostendorf (trompette)

Album Moondog Mask

Trovarobato Parade

Jason Joshua and the Beholders -Rose Gold (Jason Joshua)

Jason Joshua (voix), The Beholders : Dañielito Echazalbal (trompette), Jesse Klirsfeld (trompette), Robret "Bobby Bread" Smiley (saxophone ténor), Adam Scone (orgue), Antonio "Tony From the Bronx" Rivera (guitare), Mtt "Chino" Pyatt (guitare Fender Basse), Eddie "Ace" Garcia Jr. (batterie)

Album Alegria Y Tristeza

Mango Hill Records

Billie Holiday - Sometimes I’m Happy (Irving Caesar, Vincent Youmans, Clifford Grey)

Billie Holiday (voix), Ray Ellis & His Orchestra : Harry Edison (trompette), Jimmy Cleveland (trombone), Gene Quill (saxophone alto), Hank Jones (piano), Janet Putman (harpe), Barry Galbraith (guitare), Milt Hilton (contrebasse), Osie Johnson (batterie)

Album Billie Holiday

MGM

Eric Séva Triple Roots - Les Roots d’Alicante (Eric Séva)

Eric Séva (saxophone ténor), Kevin Reveyrand (basse), Jean-Luc Di Fraya (batterie, percussions)

Album Résonances

Laborie

Don Pullen - Indio Gitano (Don Pullen)

Don Pullen (piano), James Genus (contrebasse), Lewis Nash (batterie)

Album Random Thoughts

Blue Note