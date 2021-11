Tout en sucre : Nancy Sinatra, Benoît Lugué, Omar Sosa, Hampton Hawes, Baptiste Trotignon and more

Gene Harris And His Three Sounds

Sugar Hill

Dee Ervin. : compositeur, Miles Grayson. : compositeur, Gene Harris (piano), Andy Simpkins (contrebasse), Carl Burnett (batterie), Jim Horn (flûte), Bob Jung (saxophone alto), Dave Burk (violon), Jesse Erlich (violon), Henry Felber (violon), Ron Fulsom (violon), Louis Kievman (violon), William Kurash (violon), Leonard Malarsky (violon), Ralph Schaeffer (violon), Albert Steinberg (violon), Tibor Zelig (violon), Phil Goldberg (alto), Leonard Selic (alto), Jerry Kessler (violoncelle), Alan Estes (vibraphone), Al Vescovo (guitare), Dee Ervin (percussions)