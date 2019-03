Tout au Sud : Miriam Makeba, Louis Armstrong, Dorothy Masuka, Zoe Modiga and more

Ce soir on arpentera l'Afrique, par son versant sud ! Spéciale Afrique du Sud dans Banzzaï, avec Bokani Dyer, Dorothy Masuka, Winston Mankunku Ngozi, Heavy Spirits, Zoe Modiga, et évidemment la lumineuse Miriam Makeba.

Miriam Makeba et son quintette Guinéen - Teya Teya

Single de 1970

Editions Syliphone Conakry

Bokani Dyer - Vuvuzela

Album World Music

Dyertribe Music

Gwigwi Mrwebi - Nyusamkhaya

Album London is the Place for Me 2

Honest Jon

Dorothy Masuka - Ngi Hamba Ngedwa

Album Hamba Notsokolo And Other Original Hits From The 50's

Gallo Music Production

Winston Mankunku Ngozi - Yakhal’ Inkomo

Album Yakhal’ Inkomo

World Record

Nduduzo Makhathini - Amathambo

Album Ikjambi

Universal South Africa

Zoe Modiga - Love (Yahweh)

Album Yellow the Novel

Yelloewax

Heavy Spirits - This Time

Album Momentum

Sheer Sound

Louis Armstrong - Skokiaan (South African Song) Pt.1 et 2

Album The Decca Singles, 1949 - 1958

Verve