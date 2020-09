Tous à l’école : Dinah Washington, Ambrose Akinmusire, Dizzy Gillespie, Omer Klein and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Sur la route de l'école, nous avons vu des maisons en feu, des petits écoliers aux cartables carrés, et des trompettistes en costume traditionnel. On marche, on écoute, on s'éduque !

Programmation musicale

Dizzy Gillespie Quintet - School Days (Gus Edwards, Will D. Cobb)

Album Dizzy in Greece

Dizzy Gillespie (trompette), Joe Gordon (trompette), Quincy Jones (trompette), Ermit V. Perry (trompette), Carl Warwick (trompette), Rod Levitt (trombone), Melba Liston (trombone), Frank Rehak (trombone), Jimmy Powell (saxophone alto), Phil Woods (saxophone alto), Marty Flax (saxophone baryton), Walter Davis Jr. (piano), Charlie Persip (batterie)

Verve

The Kenny Clarke - Francy Boland Big Band - High School Cadets (John Philip Sousa, Francy Boland)

Album All Smiles

Kenny Clarke (batterie), Francy Boland (piano), Benny Bailey (trompette), Idrees Sulieman (trompette), Jimmy Deuchar (trompette), Sonny Grey (trompette), Åke Person (trombone), Nat Peck (trombone), Erik Van Lier (trombone), Derek Humble (saxophone alto), Johnny Griffin (saxophone ténor), Ronnie Scott (saxophone ténor), Tony Coe (saxophone ténor), Sahib Shihab (saxophone baryton), Jimmy Woode (basse), Davie Pike (vibraphone)

MPS

Jamie Saft - The Barrier (Jamie Saft)

Album Loneliness Road

Jamie Saft (piano), Steve Swallow (basse), Bobby Previte (batterie)

RareNoise

Omer Klein - Last Day of School (Omer Klein)

Album Radio Mediteran

Omer Klein (piano), Haggai Cohen-Milo (basse), Amir Bresler (batterie)

Warner

Yusef Lateef - Bishop School (Yusef Lateef)

Album Yusef Lateef's Detroit Latitude 42° 30' Longitude 83°

Yusef Lateef (flûte, voix), Thad Jones (trompette), Jimmy Owens (trompette), Shooky Young (trompette), Eric Gale (piano), Cecil McBee (basse), Chuck Rainey (basse électrique), Bernerd Purdy (batterie), Ray Barretto (congas), Albert Heath (percussions), Selwart (violon), James Tryon (violon), Alfred Brown (alto), Kermit Moore (violoncelle)

Atlantic

Chelsea McBride’s Socialist Night School - House of Fire (Chelsea McBride)

Album Aftermath

Chelsea McBride (saxophone ténor, direction), Naomi Higgins (saxophones, flûtes), Alison Young (saxophone, flûte, clarinette), Patrick Smith (saxophones, flûte, clarinette), Conrad Gluch (saxophone baryton, clarinette basse), James Rhodes (trompette), Justin See (trompette), Tom Upjohn (trompette), Kaelin Murphy (trompette), William Carn (trombone), Aidan Sibley (trombone), Jill Richards (trombone), Nicholas Sieber (trombone basse, tuba), Alex Samaras (voix), Chris Bruder (piano), David Riddel (guitare), Steven Falk (basse), Geoff Bruce (batterie)

Autoproduction

Ambrose Akinmusire - An Interlude (That Get’ More Intense) (Ambrose Akinmusire)

Album On the Tender Spot of Ever Calloused Moment

Ambrose Akinmusire (trompette), Sam Harris (piano), Harish Raghavan (basse), Justin Brown (batterie)

Blue Note

Don Drummond - Schooling the Duke (Don Drummond)

Compilation Coxsone’s Music (The First Recordings Of Sir Coxsone The Downbeat 1960-62)

Don Drummond Orchestra

Soul Jazz

Bernard “Pretty” Purdie - Mr. Magic (R. McDonald, W. Salter)

Album Soul to Jazz II

Hank Crawford (saxophone alto), Cornell Dupree (guitare), Benny Green (piano électrique), Bernard Purdie (batterie)

ACT

Dinah Washington - Teach Me Tonight (Gene de Paul, Sammy Cahn)

Single de 1954

Dinah Washington (voix), Hal Mooney Orchestra

Mercury