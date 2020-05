Teach me Tonight : Dinah Washington, Carla Bley, Brad Mehldau, Sons Of Kemet and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Nos oreilles ce soir sont avides d'apprendre. Pour les satisfaire, nous recruterons des professeurs de bop, des maîtres du blues, et nous nous plongerons dans des guides musicaux qui iront même jusqu'à nous donner des conseils financiers. Vive la formation continue !

[1ère diffusion : 18 avril 2018]

Programmation musicale

Dinah Washington - Teach me Tonight

Single de 1954

Mercury

Three Bips and a Bop, Babs Gonzales, Sonny Rollins - Professor Bop

Single de 1949

Capitol

Coleman Hawkins Quartet - Go Li’l Liza

Album Today and Now

Impulse!

Horace Silver - Managing your Money

Album Guides to Growing Up

Silverto

Blay Ambolley - Teacher

Album Ketan

Agogo

Sons Of Kemet - My Queen Is Albertina Sisulu

Album Your Queen is a Reptile

Verve

Carla Bley - What Will Be Left Between Us And The Moon Tonight?

Album Tropic Appetites

WATT

Oscar Peterson Trio - Learnin The Blues

Album A Jazz Portrait of Frank Sinatra

Verve

Mekanik Kantatik - Everybody’s Got to Learn Sometimes

Album Are You Kantatik ?

Celluloid

Brad Mehldau - This Here - Live

Album Ten Years Solo Live

Nonesuch