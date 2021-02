Soyons fous : June Tyson, Eric Legnini, Gilberto Gil, Oded Tzur and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, nous nageons avec les requins, nous célébrons les dragons, nous dansons dans les forêts à la nuit tombée. Soyons fous !

Programmation musicale

Kitty White, Hugo Peretti Orchestra - I’m Gonna Be A Fool Next Monday (Jessie Mae Robinson)

Single de 1955

Kitty White (voix), Hugo Peretti & His Orchestra

Mercury

Oded Tzur - Can’t Help Falling in Love with You (George Davis Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore)

Album Here Be Dragons

Oded Tzur (saxophone ténor), Nitai Hershkovits (piano), Petros Klampanis (contrebasse), Johnathan Blake (batterie)

ECM

Cvartetul de jazz Paul Weiner - Cautari (Paul Weiner)

Album Spirale (Jazz Cu Paul Weiner)

Liviu Butoi (flûte), Paul Weiner (piano), Bela Kamocsa (guitare basse), Gheorghe Hromadka (batterie)

Electrecord

Marius Popp - Xybaba (Airto Moreira)

Album Romanian Jazz : Jazz From The Electrecord Archives 1966-1978

Marius Popp (claviers), Peter Wertheimer (flûte), Alin Constantiu (clarinette), Mircea Tudoran (guitare), Marian Toroimac (batterie)

Sonar Kollektiv

Gilberto Gil - Maracatu Atômico (Nelson Jacobina, Jorge Mautner)

Album Nightingale

Gilberto Gil (voix, guitares), Lee Ritenour (guitare électrique), Don Grusin (Fender Rhodes, piano), Nathan Watts (basse), Alex Acuna (batterie, congas), Steve Forman (percussions), Gracinha Leporace (choeurs), Carol Rogers (choeurs), Marietta Waters (choeurs)

Elektra

Eric Legnini Trio - Trippin’ (Eric Legnini)

Album Trippin’

Eric Legnini (claviers), Mathias Allamane (contrebasse), Franck Agulhon (batterie)

B Flat Recordings

Michel Fernandez Quartet - La forêt de Bougarabou (Michel Fernandez)

Album Sans Frontière

Michel Fernandez (saxophones), Benoît Thévenot (piano), François Gallix (contrebasse), Nicolas Serret (batterie)

Dreamophone

June Tyson - Somebody Else’s World (Sun Ra)

Album Saturnian Queen of the Sun Ra Arkestra

June Tyson (voix), The Sun Ra Arkestra

Modern Harmonic

Roland Kirk Quartet - Black Diamond (M. Sealey)

Album Rip, Rig & Panic

Roland Kirk (stritch), Jaki Byard (piano), Richard Davis (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Limelight

Duke Pearson - Stella By Starlight (Ned Washington, Victor Young)

Album How Insensitive

Duke Pearson (piano), Al Gafa (guitare), Bob Cranswhaw (contrebasse), Mickey Roker (batterie), Andy Bey (voix), The New York Group Singer's Big Band, Jack Manno (direction)

Blue Note

Sven Libaek - Thatcherie (Sven Libaek)

Album Inner Space (The Lost Film Music Of Sven Libaek)

Sven Libaek (piano), Don Burrows (clarinette, flûte), John Sangster (timpani, vibraphone), Col Nolan (orgue), Derek Fairbrass (batterie)

Trunk