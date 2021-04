Solides : Donna Hightower, Stéphane Spira, Sonny Rollins, Piers Faccini and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, Abbey Lincoln a besoin de force, de résistance, de grands muscles pour se lover dedans. La solidité, il n'y a que ça de vrai !

Programmation musicale

Abbey Lincoln - Strong Man (Oscar Brown Jr.)

Abbey Lincoln (voix), Kenny Dorham (trompette), Sonny Rollins (saxophone ténor), Wynton Kelly (piano), Paul Chambers (contrebasse), Max Roach (batteriep

Album That’s Him

Riverside

Sonny Rollins - The Cutting Edge (live) (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor), Stanley Cowell (piano), Masuo (guitare), Bob Cranshaw (basse électrique), David Lee (batterie), Mtume (conga, percussions)

Album The Cutting Edge

Milestone

José Carlos Schwarz et le Cobiana DJazz - Na Kolonia (Aliu Barry)

Album Lua Ki Di Nos

Hot Mule

Majid Bekkas - Guinea (Don Cherry)

Majid Bekkas (guembri), Manuel Hermia (saxophone soprano), Khalid Kouhen (percussions africaines)

Album Al Qantara

Igloo

Piers Faccini - All Aboard (Piers Faccini, Malik Ziad, Karim Ziad)

Ben Harper (voix, guitare slide), Abdelkebir Merchane (guembri, voix), Luc Suarez (guitare), Malik Ziad (oud), Karim Ziad (percussions)

Album Shapes of the Fall

Nø Førmat

Joel Frahm, Brad Melhdau - Mother Nature’s Son (John Lennon, Paul McCartney)

Joel Frahm (saxophone soprano), Brad Melhdau (piano)

Album Don’t Explain

Palmetto

Joe Wilder - Cherokee (Ray Noble)

Joe Wilder (trompette), Hank Jones (piano), Wendell Marshall (contrebasse), Kenny Clarke (batterie)

Album Wilder ‘N’ Wilder

Savoy

Donna Hightower - Because of You (Arthur Hammerstein, Dudley Wilkinson)

Donna Hightower (voix), Joe Wilder (trompette), Ben Webster (saxophone ténor), Hank Jones (piano), George Duvivier (contrebasse), Don Lamond (batterie)

Album Take One !

Capitol

Stéphane Spira - Underground Ritual (Stéphane Spira)

Stéphane Spira (saxophone soprano), Joshua Richman (piano, Fender Rhodes), Steve Wood (contrebasse), Jimmy McBride (batterie)

Album New Playground

Jazzmax

New Cool Collective - Run in Circles

David Rockfeller (trompette), Benjamin Herman (saxophone), Willem Friede (piano), Rory Ronde (guitare), Leslie Lopez (basse), Joost Kroon (batterie), Frank Van Dok (percussions), Jos De Haas (percussions)

Album Chin Chin

Dox Records